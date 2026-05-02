Una roca de gran tamaño se desprendió de la loma en el kilómetro 82 de la autopista del Nordeste, próximo al paraje Majagual, obstaculizando el carril derecho en dirección norte–sur. Hasta el momento, no se han reportado heridos.

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y del Ministerio de Obras Públicas informaron que trabajan en el lugar para viabilizar el tránsito y asegurar el área.

Ambas entidades recomiendan a conductores reducir la velocidad, transitar con precaución y acatar las instrucciones de los agentes en la zona mientras se retira el material de la vía.