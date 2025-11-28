Bomberos pasan por delante de las torres que se incendiaron en el complejo habitacional Wang Fuk Court, en Hong Kong, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Chan Long Hei)

Hong Kong. — Bomberos de Hong Kong hallaron este viernes decenas de cuerpos adicionales durante una búsqueda intensiva, apartamento por apartamento, en el complejo residencial donde un incendio devastó siete de sus ocho torres, mientras las autoridades arrestaron a otras ocho personas vinculadas a las obras de renovación que se realizaban en los edificios.

La cifra de muertos por uno de los incendios más mortíferos que se hayan registrado en la ciudad aumentó a 128, y muchas personas siguen desaparecidas.

Las brigadas de emergencias descubrieron que algunas alarmas contra incendios en el complejo, en que residían muchas personas mayores, no sonaron cuando las probaron, dijo Andy Yeung, director de los Servicios de Bomberos de Hong Kong, aunque no reveló cuántas no estaban funcionando ni si otras sí lo hacían.

El incendio saltó rápidamente de un edificio a otro cuando se incendiaron paneles de espuma y andamios de bambú cubiertos con redes aparentemente instaladas por una empresa de construcción.

Las autoridades arrestaron el viernes a siete hombres y una mujer, de edades comprendidas entre 40 y 63 años, incluyendo subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y directores de proyecto que supervisaban la renovación, señaló la Comisión Independiente Contra la Corrupción en un comunicado.

El viernes, las cuadrillas de rescate estaban priorizando los apartamentos desde los que habían recibido llamadas de auxilio durante el incendio pero que no pudieron llegar cuando el incendio estaba fuera de control, dijo a los periodistas Derek Armstrong Chan, un subdirector del Servicio de Bomberos. Tomó un día para que los bomberos controlaran el fuego, y no se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después que comenzara.

Incluso dos días después que estallara el incendio, el humo seguía saliendo de las estructuras carbonizadas de los edificios debido a ocasionales rebrotes.

Prevén que se encuentren más cuerpos

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar que unas 200 personas siguen desaparecidas. Eso incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados. Sin embargo, las autoridades señalaron que podrían recuperarse más restos, aunque los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona viva atrapada dentro.

Yeung, director de los bomberos, dijo que más de 2.300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y 12 bomberos estaban entre las 79 personas heridas. Un bombero también murió, había dicho anteriormente.

Katy Lo, de 70 años, residente de Wang Fuk Court, no estaba en hogar cuando comenzó el incendio el miércoles. Regresó apresuradamente aproximadamente una hora después para ver que el incendio se había extendido a su edificio.

«Ese es mi hogar… Todavía no puedo creer realmente lo que pasó», dijo Lo el viernes, al tiempo que se registraba para recibir asistencia gubernamental para los hogares afectados. «Todo esto todavía se siente como una pesadilla».

Entre los muertos se encuentran dos trabajadores inmigrantes indonesios, anunció el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Otras 11 personas de Indonesia que trabajaban como empleadas domésticas en el complejo de apartamentos seguían desaparecidas, dijo el cónsul general indonesio Yul Edison.

Bomberos tratan de extinguir un incendio que estalló el miércoles en Wang Fuk Court, un complejo de apartamentos residenciales en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Chan Long Hei)

El gobierno de Hong Kong detalló que todas las banderas oficiales de la ciudad serán izadas a media asta en señal de luto del sábado al lunes. El mandatario de la ciudad, John Lee, guardará tres minutos de silencio el sábado desde la sede del gobierno.

El complejo de apartamentos de ocho edificios de 31 pisos en el distrito de Tai Po, un suburbio cerca de la frontera de Hong Kong con China continental, fue construido en la década de 1980 y estaba siendo sometido a una renovación importante. Tenía casi 2.000 apartamentos y unos 4.800 residentes.

Se culpa a paneles de espuma altamente inflamables

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una constructora— han sido arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, y la policía señaló que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave.

La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios mostraron que Prestige Construction & Engineering Company estaba a cargo de las renovaciones. La policía ha incautado cajas de documentos de la empresa, donde los teléfonos sonaban sin respuesta el jueves.

Además de los nuevos arrestos del viernes, la agencia anticorrupción también registró las oficinas de los sospechosos y confiscó documentos relevantes y registros bancarios.

Las autoridades sospechaban que algunos materiales en las paredes exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía también dijo que encontraron paneles de espuma plástica —que son altamente inflamables— adheridos a las ventanas en cada piso cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada. Se cree que los paneles los instaló la constructora, pero no estaba claro su propósito.

Las investigaciones preliminares mostraron que el incendio comenzó en una red de andamios de nivel inferior de uno de los edificios, y luego se propagó rápidamente cuando los paneles de espuma se incendiaron, explicó Tang, el secretario de seguridad.

«El incendio encendió los paneles de espuma, causando que el vidrio se rompiera y llevando a una rápida intensificación del fuego y su propagación hacia los espacios interiores», dijo Tang.

Las autoridades planearon inspecciones inmediatas de las urbanizaciones que están siendo sometidas a renovaciones importantes para garantizar que el andamiaje y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. Uno en 1996 en un edificio comercial en Kowloon mató a 41 personas. Otro en un almacén en 1948 mató a 176 personas, según el South China Morning Post.