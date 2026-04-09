Santo Domingo.- El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó un aumento de hasta un 50 % en la compensación salarial de sus miembros, por lo que la presidenta de ese órgano devengará un salario de 635 mil 250 pesos y los demás miembros 568 mil 646.76 pesos.

La presidenta del Pleno, Emma Polanco Melo, que devengaba un sueldo de RD$ 423,500 mensuales, recibiría un incremento de 211,750.00 pesos, mientras que los demás miembros, con sueldos de RD$ 379,097.84, pasarán a ganar RD$ 568,646.76, con el incremento de RD$ 189,548.92.

El incremento salarial, aplicable de forma retroactiva al mes de febrero de 2026, consolida a estos funcionarios entre los mejores remunerados del sector público.

El pleno, además de la aprobación del incremento salarial, eliminó el bono por antigüedad y suspendió la aplicación del bono vacacional, por no encontrarse vinculados a criterios de desempeño, productividad o cumplimiento de metas institucionales, quedando derogada cualquier disposición previa del manual que estableciera los referidos beneficios.

Emma Polanco Melo, presidenta; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente; los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

La resolución, de la cual El Nacional posee copia, no explica claramente si la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del bono vacacional es para la presidenta y los miembros del pleno o si se trata de todo el personal.

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La resolución fue aprobada el 13 de marzo del 2026, firmada por la doctora Emma Polanco Melo, presidenta; los licenciados Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Soto y Griselda Gómez Santana, miembros.

La medida fue aprobada mediante la Resolución núm. ADM-2026-017, como parte de una modificación al Manual Unificado de Políticas de Compensación, Derechos y Beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

La institución explicó que esta actualización busca modernizar su esquema de compensación y alinearlo con estándares de eficiencia y rendimiento en la administración pública.

De acuerdo con el documento, el incremento busca reconocer la dedicación exclusiva y las jornadas extraordinarias vinculadas al ejercicio de sus funciones, y será aplicado con efecto retroactivo a febrero de 2026.

Como parte de los cambios, la entidad fiscalizadora también dispuso la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del incentivo vacacional, al considerar que estos beneficios no están ligados a criterios de desempeño, productividad ni cumplimiento de metas institucionales.

Aplicación de medida

El Pleno de la Cámara de Cuentas instruyó a las áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Financiera y de Planificación a ejecutar las disposiciones establecidas en la citada resolución.

La decisión fue aprobada a unanimidad por los miembros del pleno, encabezado por su presidenta, Emma Polanco Melo.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana maneja un presupuesto superior a los RD$ 1,524.2 millones y al mes de marzo han devengado 381.1 millones de pesos.

La Cámara de Cuentas, para el periodo 2025-2029, mantuvo sus proyecciones de fiscalización.

La Cámara de Diputados recomendó en marzo de 2025 someter a juicio político a los entonces miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo a su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, por faltas graves y violar la Constitución; sin embargo, no se cumplió con esa petición.

Un apunte

Reacción

El Nacional trató de obtener la reacción de los ejecutivos de la Cámara de Cuentas y se llamó a la dirección de prensa, pero al cierre de esta edición no habían respondido y remitieron a solicitar la resolución a través de la oficina de Acceso a la Información.