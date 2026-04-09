Santo Domingo.- El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó un aumento de hasta un 50 % en la compensación salarial de sus miembros, por lo que la presidenta de ese órgano devengará un salario de 635 mil 250 pesos y los demás miembros 568 mil 646.76 pesos.
La presidenta del Pleno, Emma Polanco Melo, que devengaba un sueldo de RD$ 423,500 mensuales, recibiría un incremento de 211,750.00 pesos, mientras que los demás miembros, con sueldos de RD$ 379,097.84, pasarán a ganar RD$ 568,646.76, con el incremento de RD$ 189,548.92.
El incremento salarial, aplicable de forma retroactiva al mes de febrero de 2026, consolida a estos funcionarios entre los mejores remunerados del sector público.
El pleno, además de la aprobación del incremento salarial, eliminó el bono por antigüedad y suspendió la aplicación del bono vacacional, por no encontrarse vinculados a criterios de desempeño, productividad o cumplimiento de metas institucionales, quedando derogada cualquier disposición previa del manual que estableciera los referidos beneficios.
La resolución, de la cual El Nacional posee copia, no explica claramente si la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del bono vacacional es para la presidenta y los miembros del pleno o si se trata de todo el personal.
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La resolución fue aprobada el 13 de marzo del 2026, firmada por la doctora Emma Polanco Melo, presidenta; los licenciados Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Soto y Griselda Gómez Santana, miembros.
La medida fue aprobada mediante la Resolución núm. ADM-2026-017, como parte de una modificación al Manual Unificado de Políticas de Compensación, Derechos y Beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La institución explicó que esta actualización busca modernizar su esquema de compensación y alinearlo con estándares de eficiencia y rendimiento en la administración pública.
De acuerdo con el documento, el incremento busca reconocer la dedicación exclusiva y las jornadas extraordinarias vinculadas al ejercicio de sus funciones, y será aplicado con efecto retroactivo a febrero de 2026.
Como parte de los cambios, la entidad fiscalizadora también dispuso la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del incentivo vacacional, al considerar que estos beneficios no están ligados a criterios de desempeño, productividad ni cumplimiento de metas institucionales.
Aplicación de medida
El Pleno de la Cámara de Cuentas instruyó a las áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Financiera y de Planificación a ejecutar las disposiciones establecidas en la citada resolución.
La decisión fue aprobada a unanimidad por los miembros del pleno, encabezado por su presidenta, Emma Polanco Melo.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana maneja un presupuesto superior a los RD$ 1,524.2 millones y al mes de marzo han devengado 381.1 millones de pesos.
La Cámara de Cuentas, para el periodo 2025-2029, mantuvo sus proyecciones de fiscalización.
La Cámara de Diputados recomendó en marzo de 2025 someter a juicio político a los entonces miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo a su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, por faltas graves y violar la Constitución; sin embargo, no se cumplió con esa petición.
Un apunte
Reacción
El Nacional trató de obtener la reacción de los ejecutivos de la Cámara de Cuentas y se llamó a la dirección de prensa, pero al cierre de esta edición no habían respondido y remitieron a solicitar la resolución a través de la oficina de Acceso a la Información.