Camello: «Lo que quiere la gente de arriba que se convierta el fútbol es una mierda»

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor de uno de los tres goles este domingo en el empate frente a la Real Sociedad (3-3), en partido de la Primera división del fútbol español, ironizó con lo vivido en el partido diciendo «qué bonito era el fútbol cuando era fútbol» y criticando que «lo que quiere la gente de arriba que se convierta el fútbol es una mierda».

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad, a la que consiguió remontar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del islandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

«Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas y ahora ya no es eso», dijo Camello, en declaraciones a Movistar Plus.

El delantero del Rayo analizó, desde su punto de vista, una de las jugadas polémicas del partido, la que terminó con un gol anulado a su compañero Pedro Díaz por una falta previa de Ratiu sobre Pablo Marín que fue señalada como penalti en contra tras consulta del VAR.

«Van a ver una jugada al VAR muy dudosa y yo creo que no es penalti en la vida. Ya no sólo para pitar penalti, sino para anularnos un gol. Aunque lo hubiera parado Dani Cárdenas era un castigo tremendo», señaló.

«Presumimos que es la Liga más grande y nos confundimos con las cosas que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas. La gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Nos estamos jugando la vida para que nos piten ese penalti. Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol», concluyó.