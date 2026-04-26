Así quedó la escuela primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña luego de la reparación

María Trinidad Sánchez. –Los moradores del municipio de Río San Juan, en esta provincia, recibieron ayer jubilosos la escuela primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña, luego de 14 años reclamando su reparación.

El plantel, de 17 aulas, biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica, salón multiusos, beneficiará a más de 400 alumnos de Río Juan y fue construido con una inversión de RD$ 96,349,342.

La dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación dijo que también fue reconstruido, listo para ser entregado por el presidente Luis Abinader, el liceo Copeyito, en la misma comunidad, que alojará a 280 estudiantes en seis aulas, habilitado con un costo de RD$ 73,331,695.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, indicó que la reconstrucción de ambos planteles es parte del programa “Aulas 24/7”, implementado en el territorio nacional.

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Aula 24/7

“Nos encontramos aquí en este plantel, cuya reparación estaba detenida desde el año 2012, pero llegó a esta comunidad el Plan “Aulas 24/7”, el año pasado, cuando decidimos intervenirlo para terminarlo”, durante un recorrido por los planteles en reparación en María Trinidad Sánchez.

La directora del centro Raquel de la Rosa Faña, Luz Albania de la Cruz, expresó satisfacción con la terminación del proyecto, porque permitirá incorporar nuevas aulas al sistema educativo en esa provincia.

“Todas las edificaciones escolares que se encontraban abandonadas y paralizadas desde el año 2012, en el territorio nacional”, expresó, Félix Díaz Polanco, contratista de la obra.