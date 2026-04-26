El estelar antesalista dominicano José Ramírez continúa construyendo una carrera digna de élite en las Grandes Ligas, colocándose a las puertas de una marca histórica que pocos han logrado.

Ramírez se encuentra muy cerca de ingresar al exclusivo club de jugadores con 300 jonrones y 300 bases robadas, una combinación que refleja poder y velocidad en su máxima expresión. De alcanzar la hazaña, se uniría a un grupo selecto de apenas ocho peloteros en la historia de la Major League Baseball.

Esta temporada registra 6 jonrones y 11 bases robadas.

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El antesalista de los Cleveland Guardians inició la temporada con 285 cuadrangulares y 287 bases robadas, colocándose a solo 15 jonrones y 13 estafas de la histórica cifra.

Además de su proximidad al club 300-300, Ramírez también podría seguir ampliando su legado con una hazaña poco común en el béisbol moderno: encadenar tres temporadas consecutivas con al menos 30 jonrones y 40 bases robadas, algo nunca antes logrado en la historia de las Grandes Ligas.

El dominicano ha sido uno de los jugadores más consistentes de la última década, combinando producción ofensiva, disciplina en el plato y agresividad en las bases, factores que lo mantienen como pieza clave en el éxito de Cleveland.

En paralelo, Ramírez también persigue otro hito importante dentro de la franquicia, al acercarse al liderato histórico de bases totales, consolidándose como uno de los jugadores más impactantes en la historia del conjunto.

En una era donde predomina el poder sobre la velocidad, el perfil de Ramírez resalta aún más, al mantener un equilibrio que lo coloca en una categoría prácticamente única dentro del béisbol actual.