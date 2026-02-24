El director de Infraestructura Física del Poder Judicial, Carlos Minyety, explica la situación del tránsito en la zona. / Poder Judicial.

Santo Domingo Este. – El congestionamiento vehicular y la falta de parqueos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este han encendido las alertas de las autoridades, que buscan una salida conjunta para mejorar el acceso y la circulación en la zona.

Ante esta situación, el Poder Judicial inició coordinaciones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con el objetivo de diseñar soluciones que optimicen el tránsito y reorganicen los espacios de estacionamiento.

Levantamiento técnico para enfrentar el caos vial

Durante un encuentro celebrado el lunes, técnicos del Intrant realizaron un levantamiento preliminar del flujo vehicular en las calles adyacentes al complejo judicial. A partir de ese diagnóstico, elaborarán propuestas para mejorar la circulación, las cuales serían coordinadas y ejecutadas junto a la Digesett.

Además, se acordó convocar a otros actores cuyas operaciones impactan directamente la zona, entre ellos Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).

También te puede interesar:

Una vez consensuada la propuesta técnica, esta será presentada ante la Alcaldía de Santo Domingo Este para su evaluación y eventual aprobación, conforme a los procedimientos establecidos.

Crecimiento de la Ciudad Judicial agrava la presión vial

La problemática se produce luego de que el Poder Judicial concluyera la habilitación total de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, con la entrada en funcionamiento de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes y el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción.

Este proceso, iniciado en octubre de 2025, incorporó progresivamente las distintas jurisdicciones y servicios hasta completar un complejo que hoy opera en las áreas civil, penal, laboral, comercial y de familia, además de los centros de mediación. El aumento en la cantidad de usuarios y servidores judiciales ha generado mayor presión sobre el tránsito y los espacios de parqueo.

Buscan nuevas áreas para estacionamiento

Las autoridades trabajan en la identificación de terrenos que puedan habilitarse como parqueos, con el propósito de garantizar un acceso más organizado y funcional a la moderna infraestructura judicial.

En el encuentro participaron funcionarios del Poder Judicial, técnicos del Intrant y representantes de la Digesett. / Poder Judicial.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolla el proceso de licitación MOPC-MAE-PEUR-2026-0001 para la contratación de obras complementarias del complejo.

En el encuentro participaron funcionarios del Poder Judicial, técnicos del Intrant y representantes de la Digesett, quienes acordaron mantener la coordinación interinstitucional hasta definir y ejecutar las medidas necesarias para aliviar el congestionamiento en el entorno judicial.