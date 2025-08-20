Se recuerda que la tragedia ocurrió el pasado 21 de junio en la comunidad El Mamón, municipio Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana. Delfa López resultó muerta y otra persona resultó herida.

Santo Domingo.- La Policía Nacional, informó este martes que fue capturado por los agentes policiales mediante un operativo el prófugo Jhoan Manuel Pérez Sánchez (a) Sandy, acusado de aseinar a tiros a una mujer de nombre Bona Delfa López y de herir de bala a José Manuel Herrera Alcántara, hecho ocurrido el pasado 3 de julio en Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

La detención y posterior captura, se realizó en una propiedad agrícola ubicada en el tramo carretero Palo Alto, próximo al cruce de El Peñón, durante la operación también fue apresado Yumnior Deño, de nacionalidad haitiana, a quien se le ocupó un arma blanca.

En el operativo participaron unidades de la Subdirección Regional Sur de Dintel, el Dicrim, la Policía Preventiva y la Acción Rápida, en coordinación con el Ministerio Público.

Tras el crimen del pasado 3 de julio, la Policía Nacional desplegó de inmediato un proceso de investigación que permitió identificar y localizar al prófugo, quien finalmente fue arrestado.