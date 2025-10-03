Agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia en coordinación con la Policía Preventiva arrestaron en Santo Domingo Este a un hombre señalado como responsable de abuso sexual contra una menor de nueve años.

El apresado fue identificado como Gerónimo Henríquez Dotel Hernández, alias “Riki Dotel”, de 20 años, residente en la calle La Ribera, sector El Almirante.

La detención se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 1423-2025-SAUT-000102, emitida por las autoridades competentes.

Leer:

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente.