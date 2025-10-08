Hato Mayor.– La Policía Nacional informó la captura de un hombre de nacionalidad haitiana acusado de asesinar a su expareja en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor.

El detenido fue identificado como Anorld Volcy, de 45 años, quien era activamente buscado por su presunta implicación en la muerte de Moselene Lorence, de 42 años, también haitiana. El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado martes 7 de octubre en matorrales del sector La Piñita.

Conflictos pasionales

Según las autoridades, el crimen habría sido motivado por conflictos pasionales. El arresto fue ejecutado por agentes de la División de Investigación Criminal (DICRIM) y miembros de la Policía Preventiva, como parte de las pesquisas para esclarecer el hecho.

Capturan en Hato Mayor

Durante el operativo, a Volcy le fueron incautados un bolso, dos teléfonos móviles y un cargador, que podrían formar parte de las evidencias del caso. El imputado fue trasladado a la dotación policial local y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso intentó ocultarse en zonas boscosas de difícil acceso tras cometer el crimen, lo que complicó su localización. Sin embargo, gracias a labores de inteligencia, los agentes lograron dar con su paradero.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva mientras se continúa la recolección de pruebas, incluyendo hallazgos forenses y los objetos incautados durante la detención.