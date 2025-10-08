Santiago.– La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran investigando el asesinato de dos hermanos ocurrido la noche del 7 de octubre de 2025 en el sector San José Afuera, del municipio de Baitoa, en Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Robert Alexander Minier Sandoval, de 38 años, y Freddy Minier Sandoval, de 39, ambos residentes en el kilómetro 6 del sector mencionado.

Según el reporte policial, los hermanos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por individuos aún no identificados, quienes abrieron fuego en su contra, ocasionando su muerte en el lugar.

Durante el levantamiento de la escena, la Policía Científica recolectó 13 casquillos calibre 9 mm y documentó la motocicleta involucrada, una Agri Z de color rojo, sin placa.

Las autoridades aseguraron que profundizan las investigaciones para identificar a los responsables, esclarecer las circunstancias del hecho y llevar a los culpables ante la justicia. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre el caso.