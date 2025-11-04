El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) califi­có hoy de atinada, prudente y responsable la posposición de la X Cumbre de las Amé­ricas, que se celebraría los días 4 y 5 de diciembre en el complejo turístico de Punta Cana, provincia La Altagra­cia.

Trajano Potentini sos­tuvo que la medida re­vela una visión sensata y previsora,priorizandola es­tabilidad institucional y las condiciones necesarias pa­ra garantizar el éxito de un evento de tanta trascenden­cia hemisférica.

Ayer el Gobierno dominica­no anunció el aplazamiento de la cumbre de mandata­rios para el 2026, decisión que asegura fue consensua­da con Estados Unidos. El tema central de la misma se­ría el cambio climático.

“Una Cumbre de esta mag­nitud no solo requiere la vo­luntad política de los países participantes, sino también una coordinación logística sólida, un entorno econó­mico estable y una mayor garantía de participación”, expresó Potentini en un co­municado.

Resaltó que ese concla­ve representa un espacio esencial para el diálogo de­mocrático, la cooperación regional y la integración continental, por lo que su celebración debe realizarse en un contexto propicio que permita alcanzar acuerdos efectivos y duraderos.

“Posponer no significa re­troceder, sino asegurar que los resultados de la cumbre respondan verdaderamen­te a los intereses de los pue­blos del continente”, afir­mó.

De igual forma, el jurista va­loró los esfuerzos de las au­toridades de mantener la comunicación e informa­ción en torno al proceso de reprogramación, señalando que esta postura fortalece la imagen del país ante la co­munidad internacional.

“Esa iniciativa (cumbre) promueve la estabilidad po­lítica y económica regional, así como su disposición de colaborar con el Estado do­minicano en la promoción del diálogo, la instituciona­lidad y la defensa del dere­cho internacional como pi­lares del desarrollo”, agregó Potentini.

Gobierno

En un comunicado el Mi­nisterio de Relaciones Ex­teriores expresó la suspen­sión fue notificada además, a la secretaría general de la Organización de los Esta­dos Americanos (OEA) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Puntualizó todos los recur­sos invertidoshasta la fecha servirán para el año próxi­mo, incluyendo las reunio­nes hemisféricas progra­madas en el país.

Subrayó que la posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la cumbre yampliar el diálogo para in­cluir a los nuevos gobiernos democráticamenteelectos que surjan.

EEUU

Tras darse a conocer la in­formación el Gobierno de los Estados Unidos reaccio­nó, diciendo en que en nom­bre de su país agradecían al presidente Luis Abinader por su amistad y decisión de posponer el evento.

“Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cum­bre y seguiremos colaborando con República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento produc­tivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejo­rar la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo Marco Ru­bio, canciller norteamerica­no, en sus redes sociales.