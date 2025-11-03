Santo Domingo. – El Gobierno dominicano decidió posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

La medida fue adoptada en consenso con los principales socios regionales, incluyendo Estados Unidos, país impulsor original del foro, así como con otras naciones clave del continente. En la decisión también participaron representantes de las instituciones internacionales involucradas en la organización del evento, entre ellos el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la Cancillería, todos los recursos invertidos hasta la fecha serán aprovechados el próximo año, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en el país.

El MIREX explicó que, al asumir en 2022 la responsabilidad de organizar la Cumbre, eran imprevisibles las profundas divergencias políticas que hoy dificultan un diálogo productivo en la región, así como el impacto de los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe.

República Dominicana presentó su candidatura para ser sede de la Décima Cumbre durante la novena edición, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, en junio de 2022. La propuesta fue aprobada por aclamación ese mismo año por la Asamblea General de la OEA, reunida en Lima, Perú.

Desde entonces, el Gobierno dominicano ha trabajado de manera constante para garantizar el éxito del evento, coordinando esfuerzos logísticos con la OEA y las demás instituciones participantes, y cumpliendo con todos los compromisos asumidos.

La posposición permitirá abrir un nuevo proceso de consultas sobre la fecha definitiva y ampliar el diálogo regional para incorporar a los nuevos gobiernos democráticamente electos del continente.

El Gobierno agradeció el respaldo recibido de los países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la sociedad civil, la juventud y las instituciones nacionales, cuyo compromiso ha sido clave para la preparación del encuentro.

República Dominicana reafirmó su compromiso con el multilateralismo, la buena vecindad y la cooperación regional, pilares esenciales para fortalecer la integración y el desarrollo del hemisferio.