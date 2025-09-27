Caribe Tours aclara situación tras accidente en estación del Metro Pedro Francisco

Santo Domingo.– La empresa Caribe Tours informó sobre el accidente ocurrido la noche del viernes en la estación Pedro Francisco Bonó del Metro de Santo Domingo, donde una de sus unidades se vio involucrada luego de ser impactada por una jeepeta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:04 de la noche, cuando un vehículo marca Jetour, color blanco, que circulaba a alta velocidad en dirección norte-sur, desobedeció la luz roja del semáforo e impactó el autobús de la compañía. Como consecuencia, el chofer perdió el control y la guagua colisionó contra la estructura de acceso de la estación, ubicada en la intersección de la avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy.

Producto del accidente, una colaboradora de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece en condición estable.

Caribe Tours destacó que ninguno de los pasajeros de la unidad resultó lesionado y reiteró su compromiso con la seguridad, asegurando que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.