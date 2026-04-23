Carlos Baute: la emoción del público… y el desliz propio

Carlos Baute

Cantante venezolano

Llamarle mona a la presidenta de su país, Delcy Rodríguez, durante un acto en Madrid encabezado por la opositora María Corina Machado, fue una ofensa que lo marcó como racista. No importa que después se disculpara bajo el penoso alegato de que se dejó contagiar por la emoción del público.

Piero Corvetto

Director Oficina Electoral de Perú

Las fallas técnicas en la primera vuelta del proceso electoral motivaron su renuncia del cargo. Aunque con más del 95 % de los votos computados los candidatos Keiko Fujimori y Rafael Sánchez ocupan los dos primeros lugares, el proceso todavía no ha concluido. Con su renuncia no ha hecho más que asumir sus responsabilidades sobre los problemas.

Guilherme Peixoto

Sacerdote portugués

Se robó el show con el concierto gratuito que ofreció en Buenos Aires en homenaje al papa Francisco. Miles de personas se congregaron tanto para disfrutar sus interpretaciones como para recordar al pontífice que predicaba el derecho a la alegría, además de apoyar sus oficios en los evangelios.