Carlos Lagrange iniciará temporada en Ligas Menores



MESA, Arizona.– Carlos Lagrange recibió el jueves la noticia de que sería reasignado al campamento de ligas menores de los Yankees, pero aún le esperaba una recompensa por su excelente desempeño en dicho campamento.

El principal prospecto de pitcheo del club abordó el vuelo chárter que lo llevaría a través del país desde Tampa el domingo, con la oportunidad de realizar una apertura más contra los Cubs el lunes por la tarde.

Fue una pequeña muestra de la vida en las Grandes Ligas, que le dio al lanzador derecho de 22 años una idea de lo que le espera si recibe el llamado a las mayores más adelante esta temporada.

“Te deja con ganas de más”, dijo Lagrange a través de un intérprete. “Te da la motivación para seguir trabajando más duro para conseguirlo”.

Esa recompensa, sin embargo, también vino acompañada de una realidad que seguía vigente incluso cuando dominaba las alineaciones en la Liga de la Toronja a principios de esta primavera: aún no es un producto terminado.

Al enfrentarse a la alineación más difícil que ha visto en toda la primavera básicamente la alineación de los Cachorros del Día Inaugural Lagrange volvió a la realidad por un día.

Sus lanzamientos de strike no fueron tan precisos como al principio del campamento, lo que provocó que le anotaran ocho carreras y nueve hits en 2 % entradas, elevando su efectividad de primavera de 0.66 a 4.96.

“Fue duro, pero bueno, porque lancé contra bateadores de las Grandes Ligas, hay una gran diferencia entre Grandes Ligas y las ligas menores… Se nota que saben buscar el lanzamiento adecuado y estar listos para atacar. Quedarse atrás no ayuda cuando te enfrentas a esos tipos”.

Por: Greg Joyce New York Post