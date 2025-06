Carlos Sánchez lleva más de dos décadas haciendo reír a su público con un humor diferente y de situaciones cotidianas, consolidándose como uno de los pioneros en traer al país el estilo stand-up comedy.

“Cuando comencé, este tipo de humor era casi desconocido aquí. La gente estaba muy acostumbrada al chiste de Pepito, al borracho… Y aunque la pasaban bien en mis shows me decían: ‘Te faltaron los chistes’. Yo les decía: ‘¡Pero toda la noche fue chistes!’, solo que en otro formato”.

Con paciencia y perseverancia el comediante fue educando al público hasta convertir su arte en una categoría reconocida.

“Hoy tenemos un renglón en los Premios Soberano y eso demuestra que esto dejó de ser una rareza para volverse una realidad. Además, ha surgido una nueva generación de talentos, y eso me llena de orgullo. Cuando yo era el único, era como el loco aquel que habla solo en el escenario. Pero ahora que somos muchos, se ve que es un arte, una industria”.

Carlos se emociona al hablar de los jóvenes que ha visto crecer en la escena del stand-up. “Casi todos han venido donde mí en algún momento a pedirme consejos. Les he dado opiniones, les he prestado libros… y cuando los veo en escena haciendo un gran trabajo, siento una satisfacción enorme. Lo más bonito de este movimiento es que nos apoyamos mutuamente. Está prohibido hablar mal uno del otro, meter el pie o pisar mangueras. Cada quien tiene su público, y lo importante es que todos podamos trabajar y que la gente salga a reírse, sea conmigo o con cualquier otro”, manifiesta el humorista.

Dice que el éxito para estos 23 años de carrera ha sido el poder brindarle un show nuevo a su público cada vez que se presenta.

“Cuando repito mucho el mismo show me aburro. Ya sé dónde se van a reir. Pero cuando el material es nuevo, le meto emoción me mantengo fresco. Esa ha sido la clave”, señala Sánchez.

Al preguntarle si le gustaría compartir escenario con sus hijos, no duda en responder. Su hija, Sophi Sánchez, de 13 años, ya ha participado en varias obras de teatro. “Hemos estado en la misma obra, pero nunca hemos compartido escena. Me encantaría hacer algo junto a ella. Sería un sueño hecho realidad”.

Nuevo show

Carlos Sánchez , quien es uno de los más activos durante todo el año, a nivel de presentaciones, se prepara para presentar su nuevo show de stand.up comedy “Crisis de media vida”, una reflexión hilarante sobre esa etapa que, según él, define el momento exacto en que a muchos hombres les da por comprarse un carro deportivo, ponerse bermuditas y buscarse una novia 20 años menor.

«Yo con mis 46 años ya estoy en esa etapa, pero todavía no he hecho nada de eso -dice entre carcajadas-, uno, por falta de cuarto, y otro, porque amo mucho a mi esposa. Además, si lo intento ella me arranca la cabeza».

El espectáculo, que se presentará los días 26, 27 y 28 de junio en el Palacio de Bellas Artes, es un sueño largamente postergado. “Este show lo vengo sudando desde hace muchos años. Lo teníamos pautado para 2021, pero vino la pandemia. Luego fue un lío con el aire acondicionado del teatro, pero por fin tenemos fecha. Estoy emocionado, ansioso y muy ilusionado. Para mí, estar en Bellas Artes es un hito, porque aunque he participado antes en obras de teatro ahí, nunca había presentado mis monólogos en ese escenario tan emblemático”.

Para lo que queda del año, “Crisis de media vida” será su último show en Santo Domingo, pero tiene en agenda presentaciones en otras provincias y una próxima gira por Estados Unidos.

“Las boletas ya están a la venta en Uepa Tickets. Vayan, que el show está buenísimo y no hay mejor terapia que reírse de uno mismo”.