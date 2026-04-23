Las presentadoras y ex- extremas lanzaron su nuevo proyecto «Ellas en la Noche» desde el domingo 03 de mayo a las diez de la noche por Telemicro Canal 5

Santo Domingo.- Las comunicadoras Caroline Aquino y Nahiony Reyes compartieron con Qué Pasa! los detalles de su nuevo proyecto televisivo “Ellas en la Noche”, una propuesta que, aseguran, nace desde la complicidad profesional y el deseo de transmitir un mensaje positivo sobre el apoyo entre mujeres en los medios.

Al ser consultadas sobre cómo su relación ha influido en la creación del espacio, ambas coincidieron en que la sororidad ha sido clave en el proceso.

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Explicaron que creen en la importancia de crear puentes, vínculos y lazos que permitan a las mujeres apoyarse mutuamente, destacando que esa esencia es precisamente lo que buscan proyectar en pantalla.

“Estamos aquí para crecer juntas, para inspirar y para demostrar que tener una mujer al lado no es algo negativo, sino todo lo contrario”, expresaron.

Sobre la diferencia entre este proyecto, que se estrena el domingo 3 de mayo, y sus trabajos anteriores, señalaron que ahora asumen un rol más integral, ya que no solo estarán frente a las cámaras, sino también involucradas en la producción.

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Indicaron que se trata de una propuesta en la que han depositado su corazón y su aprendizaje como talento, incorporando además sus inquietudes individuales y nuevas dinámicas que enriquecerán el contenido.

Caroline Aquino y Nahiony Reyes

En ese sentido, adelantaron que el programa que se transmitirá todos los domingos a las 10 de la noche por Telemicro Canal 5 y por Telemicro Internacional, incluirá concursos en vivo, mayor participación de artistas invitados y una puesta en escena más vistosa.

Aunque el humor formará parte del formato, aclararon que será utilizado de manera puntual, como un toque ligero dentro de una propuesta que, aseguran, marcará distancia de lo que el público ha visto anteriormente en sus carreras televisivas.

El lanzamiento, celebrado en el restaurante Montecristo, reunió a una destacada representación de la prensa nacional, así como a allegados y figuras cercanas a las comunicadoras, en un ambiente cargado de entusiasmo y complicidad.

Caroline Aquino y Nahiony Reyes

Tras la presentación formal, Caroline Aquino y Nahiony Reyes compartieron de manera cercana con los asistentes, agradeciendo el respaldo recibido y fortaleciendo los vínculos que dieron vida a este nuevo proyecto.