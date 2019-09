Frente opositor

Señor director:

Filosofías, ideologías y partidismos no pueden ser obstáculos nuevamente en recuperar nuestra patria. La religión enfermiza, narcisista y egocéntrica de ser cabeza de ratón en vez de cola de león es la norma histórica en los líderes de partidos emergentes y esto no puede seguir, es el tiempo de poner primero el país.

Todos los proyectos de nación de oposición, no pueden cometer de nuevo el error de caminar en división hacia el torneo electoral de mayo 2020. Los resultados electorales presidenciales no mienten, ninguno de estos candidatos ha contado con el 2% del apoyo del electorado dominicano.

El pueblo juzgará con firmeza aquellos dominicanos que se llaman dolientes de la patria y si en esta oportunidad no capitalizamos un triunfo para salvar de este estado fallido.

El pueblo no puede soportar cuatro años más del mismo desgobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Un partido que no ha podido resolver un problema de trascendencia social desde su primer gobierno en el año 1996.

¿Por qué es el tiempo de crear un frente opositor en contra del PLD?

Primero, este escenario electoral para mayo 2020 presenta un PLD fragmentado y en revuelo de divisiones.

Este es el primer partido político en la historia del país, que lleva 11 precandidatos presidenciales, lo cual presenta el número más alto de candidatos corriendo para la presidencia en toda la historia del país. Esto no viene de una democracia partidista, sino de la irreparable división y crisis interna de este partido.

Segundo, el escándalo político de corrupción más importante de todo el continente es con la constructora brasileña Odebrecht, donde involucran presidentes y expresidentes latinoamericanos “la mayor red de sobornos extranjeros de la historia” y siendo la República Dominicana donde no hay una persona condenada por estos crímenes. La corrupción, inseguridad social y narcotráfico son insoportables en el gobierno. Los niveles de rechazo del PLD están por encima del 65%, ya sin duda es un partido desgastado a la vista de los dominicanos. Por esta razón es hora de formar un frente político uniforme entre aquellos grupos patrióticos emergentes opositores.

Tercero, la realidad electoral dominicana debe ser ejercida con pragmatismo político y la unidad de todos los miembros de la opción que garantiza ganar las elecciones de mayo 2020.

Atentamente,

Elvis Dominici