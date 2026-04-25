La historia de los pueblos no siempre se escribe con tinta visible. Hay vidas que no ocupan titulares ni reclaman cámaras, pero sostienen —silenciosamente— el tejido más profundo de la comunidad. Así fue Lucas Hernández Núñez.

Desde Buena Vista, en Jarabacoa, encarnó durante años una humanidad que no se proclama, sino que se practica. Hombre de campo, de manos curtidas y palabra sencilla, fue más que un vecino: un apoyo constante, una presencia disponible cuando alguien la necesitaba.

No fue escritor, historiador ni artista. No dejó obras ni discursos, ni tuvo redes sociales o figuración pública. Era un comerciante de su colmado, donde recibía a la gente, conversaba, orientaba y compartía. No buscó cargos políticos ni diseñó grandes proyectos. Su vida transcurrió lejos de los reflectores.

No hay archivos de prensa que recojan su nombre ni fotografías oficiales que documenten su legado. Y, sin embargo, en cada casa donde ayudó, en cada gesto solidario sin esperar recompensa, quedó sembrada una memoria que vale más que cualquier reconocimiento.

Lucas se dedicó a vivir con dignidad: trabajar, servir, amar, formar una familia y ser ejemplo. No necesitó escenarios para ser grande. Su grandeza estuvo en lo cotidiano: en la honestidad sin aspavientos, en su compromiso natural con los demás. Fue de esos hombres que no hacen ruido, pero cuya ausencia resuena profundamente.

Hoy no despedimos una vida ignorada, sino una existencia plena de sentido, construida desde la humildad. Hay personas que, sin proponérselo, se convierten en columna moral de su comunidad.

Esa es la lección que deja Lucas: no hace falta figurar para trascender ni reconocimiento para ser imprescindible. La verdadera grandeza se mide en la huella que se deja en los demás.

Que su memoria nos interpele. Que nos obligue a mirar hacia adentro. Y que, en un mundo que celebra lo superficial, recordemos que son hombres como él quienes sostienen, con discreción, la esperanza de nuestras comunidades.