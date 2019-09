Una sociedad en anomia

Señor director:

Para quienes viven en República Dominicana y que día a día se esfuerzan por ser personas de bien, por ejemplo; que estudian, trabajan, que buscan crear una familia en valores y que procuran hacer lo correcto ante los demás, este no es el país correcto, dado que la seguridad ciudadana es casi nula para no decir totalmente inoperante.

Escribo en nombre de los dominicanos que no tienen quien les proteja de los antisociales que, desde temprano en la mañana salen a matar, herir y quitarle las pertenencias a la gente de trabajo, a los ciudadanos que creen en la existencia de la vida, a las personas que dejan una parte de su familia en el hogar esperando volverles a ver.

La semana pasada cuando iba camino al trabajo, fui víctima de un intento de atraco por dos delincuentes en el sector de Villas Agrícolas, un barrio del Distrito Nacional, exactamente en la avenida Nicolás de Ovando esquina Juan Erazo, cada uno en una motocicleta diferente, en hora de las 7:00 de la mañana, momento en el que fui amedrentado y amenazado de ser abaleado si no les daba lo que ellos querían, sólo que no les di oportunidad de concretar su delito puesto que corrí desesperadamente a la esquina contraria, cuando ellos dieron la vuelta para marcharse me advirtieron haciéndome señal de que otro día me agarrarán.

Soy uno de los cientos y miles de ciudadanos que a diario viven el día a día como una adivinanza, que viven el inicio del día esperando a ver si no les toca el azar de la muerte de parte de los maleantes que se creen autores de nuestras vidas.

Las autoridades policiales saben muy bien que los dominicanos salen a laborar entre las horas de las 6:00 y 8:00 de la mañana y conocen también que en los sectores marginados se necesita una vigilancia constante y efectiva de los agentes del orden.

La realidad es que nosotros, los que realmente queremos un cambio, estamos desamparados viviendo en una sociedad en anomía, lo que se conoce como un estado de desorganización social como consecuencia por falta de las normas sociales.

Sería emocionante que los servidores públicos dejen de estar ofreciendo numeritos y porcentajes baratos y acepten la realidad y descomposición social en que viven los dominicanos. Más que ser autoridades, hay que hacer lo que realmente hacen las verdaderas autoridades.

Y como dijo el escritor inglés, Charles Dickens “El número de malhechores no autoriza el crimen”.

Atentamente,

Luis José Martínez

Periodista