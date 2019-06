View this post on Instagram

Las autoridades presentan apresamiento de Alberto Rodríguez Mota, otro de los supuestos implicados en el atentado en que resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Rodríguez Mota fue capturado en Samaná por miembros de la Armada Dominicana cuando intentaba escapar a Puerto Rico en yola.