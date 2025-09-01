Santo Domingo. – José Alfonso Rubiera, señalado como uno de los acusados de abusar sexualmente de una joven en el municipio Villa González, rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones públicas a través del canal de YouTube Capricornio TV, del comunicador Pablo José Rodríguez (Capricornio).

La entrevista fue realizada en la provincia Hato Mayor, donde Rubiera se encontraba antes de entregarse a las autoridades, entrega que, según explicó el propio youtuber, fue coordinada por un primo del imputado mediante contactos en redes sociales.

En sus declaraciones, Rubiera negó que la víctima, Génesis Peña, fuera drogada o llevada a la fuerza.

“A ella no se le drogó ni se le violó de ninguna manera. Ella ya era recurrente en la casa donde ocurrió el acto y no se llevó por la fuerza a ningún lugar”, afirmó.

El acusado sostuvo que la joven mantenía comunicación previa con el grupo, que había mostrado interés en compartir con dos de los acusados y que incluso había consumido alcohol antes del encuentro. Aseguró que la víctima permaneció en el lugar por decisión propia, alegando que cuando una amiga le propuso marcharse, ella se negó.

Rubiera también responsabilizó a un hombre apodado “Fereré” de enviar el video del hecho a una conocida, lo que habría derivado en su posterior difusión masiva en redes sociales.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, había calificado la detención de Rubiera como “de alto riesgo”, señalando que los implicados eran considerados prófugos fuertemente armados.