Juez acusado de violación y embarazo a niña de 10 años

El juez primer sustituto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Mateo Céspedes Martínez, denunció que un juez de la Corte a la que él pertenecía, la penal de San Juan de la Maguana, que no identificó, violó y embarazó a una niña de 10 años hija de una empleada doméstica que tenía en su residencia el agresor. Los hechos habrían ocurrido en 2009.

Agregó que el pasado 29 de mayo hizo la denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, pero que nada se ha hecho al respecto, pues el juez al que alude es supuestamente de la extrema confianza del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.

Añadió que eso presuntamente ha provocado que el juez Molina haya desatado una persecución voraz en su contra por ser denunciante. Aseguró que el presidente de la Suprema está resuelto a sacarlo del tren judicial y todo por sus denuncias contra el acusado de violación.

«El nombre del juez y los demás actores que intervinieron, en esta oportunidad no los daré a conocer, pues el del juez, usted lo conoce mejor que yo, una, porque reposan en inspectoría judicial 4 expedientes contra él, depositado por mí y otro juez de esa corte y por el otro lado, es un juez de su extrema confianza. Siempre está a su lado presidente, no creo que haya otro con más incidencia en el poder judicial, esos nombres solo serán revelados al país, si necesario fuere».

Agregó que «estas informaciones están recogidas en una certificación que me expidió la secretaria en fecha 18 de noviembre del 2016, como era viernes honorable presidente, yo presidia la corte, me pusieron la joven al teléfono, se identificó con el mismo nombre de la joven del 2009, me dijo que la mandara a buscar con un seguridad porque tenía miedo de llegar a la corte, luego me entere a que se debía ese temor, es que su verdugo le tiene prohibido ir a la población, como yo sabía ya de quien se trataba, llamé a otro de los jueces de la corte para que estuviera presente, los dos guardias de seguridad mío y el del juez que llamé, cuando la joven llegó me dijo que quería decirme todo lo que no me había dicho en el 2009 y le pregunté que si quería que yo grabara y me dijo que sí, entonces busqué a un empleado de la corte para que grabara, lo que esa joven declaró ante cinco personas, fue sencillamente indescriptible, sin sonrojarse, sus declaraciones están contenidas en un DVD que reposa en Inspectoría judicial, de suerte que usted presidente está como yo, al tanto de todo, pero para recordar, dijo haber sido violada sexualmente por el juez que siempre sienta a su lado presidente, asesorándolo, sé que es un estrecho colaborador suyo».

El crimen se habría cometido cuando la doméstica había dejado a su niña sola en la casa donde laboraba lo que habría aprovechado el acusado para cometer sus abusos «y de eso hay pruebas depositadas además por ante el Departamento de Inspectoría del Poder Judicial”, dice Céspedes Martínez.

En la extensa carta enviada al presidente de la Suprema y que reposa en los archivos de El Nacional, el magistrado denunció también que con el propósito de hacer saltar del cargo, el juez acusado de violación junto a dos abogados «nos pusieron 16 querellas y denuncias contra mi y el juez que también escuchó lo narrado, todas esas acciones fueron rechazadas, tanto por el Consejo del Poder Judicial de ese entonces, así como por la Procuraduría General de la República»

Lamentó que en vez de investigar a los acusados, lo investigan a él.

«El cinco de junio del 2017, hicimos un adendum de las querellas que le habíamos puesto a ese juez en Inspectoría judicial, a recomendación de Inspectoría y le depositamos el video y otras evidencias de lo que esa joven había declarado. ¿Y qué usted cree presidente, el consejo lo iba a destituir?, pero encontró manos poderosas que lo salvaron y es así como nosotros fuimos trasladados de nuestra corte a otra, porque ayer como hoy, se ha preferido despellejar al justo para salvar al corrupto», sostuvo.

Céspedes Martínez dijo que la menor narró dónde y cuándo fue violada cuando apenas tenía 10 años de edad, cuando la madre de esta, que prestaba servicio en la casa de ese juez, la dejó sola con él, la embarazo, y le compró un padre a esa criatura, todo según lo narrado por esa joven.

El denunciante Informó que como parte de la persecución en su contra le fue jaqueado el teléfono flota que tenía asignado y la computadora, la cual conectaron a un IP distinto al de los demás magistrados.

También narcotráfico

Narró también que uno de los consejeros de la administración de la actual SCJ le pidió insistentemente que le pusiera en libertad a un narcotraficante, al que respondió con un rotundo no.

Explicó que también recibió tres llamadas de personas haciéndose pasar por el vice de la Suprema y también por el cardenal y por monseñor Francisco Ozoria, pidiéndole que pusiera en libertad a un cura acusado violar niña de 3 años.