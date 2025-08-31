Ocho muertos y 12 heridos tras choque de camión recolector con una camioneta en La Ceiba, Higüey

HIGÜEY, La Altagracia. — Al menos ocho personas fallecieron y 12 resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido anoche en la comunidad de La Ceiba, sobre la carretera La Ceiba–Otra Banda, en el municipio de Higüey, informaron fuentes oficiales.

El siniestro se produjo cuando un camión recolector de basura, propiedad de una empresa privada, impactó una camioneta en la que viajaban varias personas que regresaban de un servicio religioso; asimismo, el vehículo embistió a una motocicleta, según el reporte preliminar de las autoridades.

Víctimas e impactos

Hasta ahora han sido identificadas siete de las personas fallecidas: Ingrid Yan Batiste (36); Milenor Yan (50); Youseka Yan Rimpel (19); Jael Lauf (35); Estefani Guraud (33); Rosalva Yanairís Castro Yan (13); y Florencio Hilario (58).

Las víctimas identificadas son de nacionalidad haitiana. Las autoridades señalaron que dos de los fallecidos —Rosalva Yanairís Castro Yan y Florencio Hilario— murieron a causa de politraumatismos craneoencefálicos mientras recibían atenciones en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA).

Los 12 heridos fueron trasladados a centros de salud de la zona para recibir atención. El estado de salud de los lesionados no ha sido precisado.

Respuesta y diligencias

Equipos de emergencia del Sistema 9-1-1, la Policía Nacional y personal médico acudieron al lugar para asistir a las víctimas y coordinar los traslados. El Ministerio Público y la DIGESETT iniciaron las investigaciones para establecer las causas del accidente, determinar responsabilidades y reconstruir la dinámica del choque.

Los cuerpos de las víctimas serán remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia y los procedimientos legales de rigor.