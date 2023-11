Caso exprocurador: Por la tangente

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha descolocado por lo menos al Ministerio Público con las críticas que divulgó de un grupo de trabajo de la ONU sobre su detención por el caso de corrupción denominado Medusa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, consideró que además de no ser vinculante se trata de una grave intromisión en los asuntos internos el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria con relación al proceso judicial contra Rodríguez.

Pero los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho se fueron por la tangente al cuestionar el derecho a la autodefensa del exprocurador.

Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho

Uno dijo que Rodríguez había cabildeado el informe y otro habló, sin que viniera al caso, hasta de supuestas cartas calumniosas escritas por el exjefe del Ministerio Público contra la hoy titular del cargo, Miriam Germán.

Si el informe del grupo de la ONU no se corresponde con la realidad, además de no ser vinculante, basta con una aclaración. Pero no se entiende por qué había que traer a colación elementos ajenos a los supuestos delitos por los que se procesa a Rodríguez.

Tal parece que Camacho y Berenice Reynoso tendrán que orientar mejor sus argumentos para evitar confusiones. El caso no es de opinión pública.

Si existen pruebas que comprometen al exprocurador en los delitos que se le atribuyen no hay más que presentarlas en los tribunales.