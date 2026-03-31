El dominicano Luis Castillo alcanzó la marca de los 1,500 ponches tras recetar siete a los New York Yankees en el triunfo 2-1 de los Marineros sobre Nueva York el lunes.

“Es una cifra importante”, dijo Castillo sobre el hito. “Nos tomó nueve años llegar hasta aquí”.

Castillo, quien lanzó seis episodios en blanco, llegó a la histórica cifra tras abanicar a Aaron Judge con un slider que hizo un extraño movimiento hacia la parte interna de la zona.

Al completar las seis entradas, recibió una merecida ovación por parte de la fanaticada de Seattle, celebrando el hito de los 1,500 ponches.

“Fue un movimiento muy extraño”, explicó Castillo, quien describió que fue una especie de splitter o cambio de velocidad. “Jamás en mi vida había lanzado una bola con ese tipo de movimiento”.

El veterano lanzador tuvo una salida de control absoluto sobre los Yankees, manteniéndolos sin hit hasta el cuarto episodio.

Apoyado en su recta y slider, engañó constantemente a sus oponentes. En total, apenas permitió dos sencillos.



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Castillo no pudo acreditarse la victoria, ya que al salir de la lomita el partido se igualó a una vuelta.

El encuentro se mantuvo empatado hasta que Cal Raleigh decidió en la baja del noveno con un imparable que remolcó la carrera del triunfo.

Esta primera salida del derecho de 33 años podría marcar el inicio de una temporada de reivindicación, luego de los altibajos que presentó en la campaña pasada.