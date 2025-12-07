Catar y Panamá, dispuestos a mediar ante las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Caracas.– Catar y Panamá se ofrecieron como mediadores entre EE.UU. y Venezuela en un momento de tensión marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, una acción que el Gobierno de Nicolás Maduro ve como un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, afirmó este domingo que su país está «esperando» a que las partes u otros Estados soliciten a Doha que ejerza de mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

«Estamos esperando a que alguien nos lo pida», dijo Al-Ansari en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, donde aseguró que las autoridades de Catar se están «comunicando con todas las partes» pero que, por el momento, Doha no está «haciendo nada oficialmente al respecto».

El portavoz catarí recordó que, en los últimos años, su país ha mantenido conversaciones con Venezuela y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros, mientras que afirmó que Catar mantiene su «compromiso con ese proceso si es necesario».

En los márgenes del Foro de Doha, que concluyó este domingo en la capital catarí, el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, afirmó en una entrevista con EFE que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha manifestado su disposición a acoger «de manera temporal» a «ciertas personas» del Gobierno de Venezuela con el fin de contribuir a «resolver la situación» en ese país.

Quizas te interese: ONG dice que Gobierno de Maduro tendrá que responder por 25 muertes en custodia desde 2015

Ante una eventual acción estadounidense en Venezuela y con la presencia militar reforzada de Washington en el Caribe, el vicecanciller se mostró con «mucha preocupación de que algo pudiera pasar» tanto en su país como en la región, ya que puede «desestabilizar y afectar a todos».

Venezuela llama a defender sus recursos naturales

Mientras tanto, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores de la industria petrolera estar «muy alerta» al afirmar que «el enemigo no descansa».

«Nosotros no vamos a traicionar la soberanía de Venezuela. Esta es la hora de los valientes y las valientes. Vamos a resolver esta disputa en paz», dijo Rodríguez en un video publicado este domingo en su cuenta de Telegram, desde la sede de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui (noreste), donde se procesa petróleo pesado.

La también ministra de Hidrocarburos se dirigió a los trabajadores de la petroquímica Pequiven y les encomendó el desarrollo de Venezuela en un momento en el que, subrayó, Venezuela «está acosada, amenazada» por sus recursos energéticos y naturales.

«Es la hora de defender y de no postergar para el futuro esta disputa de los recursos energéticos de Venezuela. Si hay algo que tenemos que dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la herencia de un país libre, independiente y soberano. Jamás colonia energética de ninguna potencia extranjera», concluyó Rodríguez.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, justificado como parte de su combate al narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen para así imponer «Gobiernos títeres» que otorguen beneficios energéticos venezolanos al país norteamericano.

Además, Venezuela sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto ha obligado a pasajeros en Venezuela a improvisar viajes por tierra y en vuelos locales –cumpliendo hasta cinco trayectos– para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia en busca de conexiones aéreas.