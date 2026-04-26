Cibao y Delfines cierran fútbol dominicano con victorias ante Salcedo y Pantoja

Jugadores de Cibao FC y Pantoja se disputan el balón en un partido de la LDF. / El Nacional.

Santo Domingo.- Los oncenos Delfines del Este y Cibao FC cerraron la fase de Liguilla con victorias ante Salcedo y Atlético Pantoja respectivamente, en partidos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El conjunto cetáceo derrotó 2-1 a Salcedo, en el estadio Cóndor de la Vega, con tantos de Christopher Almonte, al 45, y Jhon Ramos, al 59.

El tanto de los salcedenses fue obra del extremo Jairo Alegría, al 87.

Mientras, Cibao FC derrotó 1-0 al Atlético Pantoja. El único gol del encuentro fue convertido por el maeño Yunior Peralta, al 31.

Asimismo, el partido entre Universidad OyM y Moca FC terminó igualado 1-1.

Por O&M el goleador fue Héctor Ramírez, mientras el gol mocano fue anotado por Juan Ángeles, quien llegó a 40 dianas en su carrera en la LDF.

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Tras haberse disputado las quince jornadas de la etapa de la Liguilla, Cibao FC terminó como líder con 30 puntos, Delfines en segundo, con 26, y Salcedo tercero, con 23.

Pantoja fue cuarto, con 19, Moca quedó quinto, con catorce, y O&M sexto, con siete.

La ronda semifinal de la LDF se jugará a partidos de ida y vuelta.

La misma inicia el sábado, 2 de mayo, con el duelo entre Pantoja y Cibao, a las cuatro de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

El domingo, 3, Salcedo será local en el Domingo Polonia ante Delfines del Este. Los encuentros de vuelta se jugarán el sábado, 9, y domingo, 10, diez, respectivamente.