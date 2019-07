Hugo Tolentino Dipp, exrector de la UASD y canciller.

Gran pesar provocó en la comunidad política y académica e intelectual del país la muerte anoche, a los 88 años de edad, del historiador, político y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Hugo Tolentino Dipp.

Desde anoche abundan las manifestaciones de condolencias de diferentes personalidades e instituciones por el fallecimiento de Tolentino Dipp, fundador y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ex ministro de Relaciones Exteriores y ex presidente de la Cámara de Diputados.

Su deceso se produjo luego de permanecer varios días en un centro médico de la capital.

Sus restos serán expuestos mañana miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Posteriormente, serán cremados y llevados al panteón de la familia, en el Cementerio Cristo Redentor.

Condolencias

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) emitió esta mañana un comunicado en el que lamenta el deceso del ex rector de esa entidad, a quien define como “un prestigioso académico” y uno de los pioneros de la Escuela de Sociología de allí.

De su lado, en un documento enviado a los medios de comunicación, el PRM resaltó su contribución al fortalecimiento de la democracia dominicana, a través de sus aportes como dirigente político y como servidor público.

El expresidente Hipólito Mejía y aspirante a la nominación presidencial del PRM, definió a Tolentino Dipp como “entrañable amigo” y resaltó su inquebrantable firmeza en la lucha por la democracia y las libertades del pueblo dominicano.

Luis Abinader, aspirante a la nominación presidencial del PRM resaltó sus cualidades cívicas, patrióticas y llamó a los dominicanos a imitar su ejemplo.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que se une al dolor que embarga a la clase política nacional por la muerte del destacado catedrático.

“Lamento el fallecimiento de don Hugo Tolentino Dipp. Mis sinceras condolencias a sus familiares y al PRM. Paz a sus restos”, dijo el dirigente reformista Víctor Bisonó.

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Julio César Valentín, dijo que “la muerte del doctor Tolentino Dipp enlutece a la familia dominicana y en especial a lo mejor de la clase política.

El doctor Tolentino Dipp ha fallecido pero dejó un legado imborrable: la defensa a la democracia y al estado de derecho”, dijo el senador peledeísta por San Cristóbal, Tommy Galán.

Su vida

A Tolentino Dipp le sobre viven su esposa Sarah Bermúdez Henríquez, sus hijos Beatriz Micaela Tolentino y su esposo Carlos Héctor Ortiz Fernández, Amelia y Michelle Pereyra Bermúdez, su esposo John Maxuell Keller, así como varios nietos, sobrinos y otros familiares.

Nació en Santo Domingo el 28 de agosto de 1930. En 1953 recibió el título de doctor en derecho de la Universidad de Santo Domingo.

En 1954 se matriculó en en la Universidad Central de Madrid donde realizó estudios especializado de derecho.

En 1960 fue a Inglaterra a trabajar en la Universidad de Londres, donde realizó investigaciones acerca de la historia de las Antillas en el siglo XIX.

Fue colaborador del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente del Gobierno Constitucionalista durante la guerra civil de 1965, y asesor del doctor José Francisco Peña Gómez.

Condecorado con Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentina y Gran Cruz Placa de Plata de la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella.

Planteó formación del PRM

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eligio Jáquez, reveló que al doctor Hugo Tolentino Dipp le corresponde el mérito ser la primera persona que postuló la idea de la formación de un nuevo partido como única salida para sortear la crisis en la que vivía inmerso el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Dijo que, por su iniciativa nació el PRM, el 1 de febrero de 2015, en momentos en que muchos se oponían.