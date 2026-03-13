Infobae.- La ciclista e influencer Cecilia Sopeña ha suscitado una gran controversia en redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se la ve cayendo con su bicicleta por un barranco en una zona rocosa próxima al mar. El archivo visual, grabado íntegramente con una cámara 360 y compartido con sus seguidores, ha sido objeto de debate y escepticismo en las redes, donde algunos usuarios han cuestionado la autenticidad de lo sucedido y han criticado la manera en la que la deportista practica ciclismo.

En la secuencia difundida, la deportista atraviesa una pendiente muy peligrosa y, como consecuencia directa de la gravilla presente en la superficie, pierde el control de la bicicleta y resbala en dirección al precipicio. En ese instante, logra aferrarse a una roca y se estabiliza, evitando así una caída al vacío.

Según se observa en el vídeo, todo acaba en un susto y la ciclista consigue ponerse a salvo, acompañada en todo momento por su perrita Nezha, que pasea con ella durante la ruta y permanece a su lado tras el percance.

El vídeo de la caída, grabado con una cámara 360 acoplada a la bicicleta de Cecilia Sopeña, ha generado diversas interpretaciones y comentarios encontrados en redes sociales.

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Entre las reacciones, algunos usuarios han insinuado que la grabación podría tratarse de un montaje, cuestionando la inclinación de la cámara y sugiriendo que se trata de una puesta en escena destinada a captar la atención mediática.

La caída de Cecilia Sopeña

De hecho, la polémica ha ido en aumento puesto que la influencer fue anteriormente creadora de contenido para adultos en OnlyFans.

Uno de los usuarios en X afirma: “La cámara fue inclinada, no sé si a propósito para dar la sensación que es vertical”, mientras que otro comenta: “Ella es la que borró OnlyFans después de hacerse la pasta y no sabe ahora cómo llamar la atención”.

Más allá de la veracidad del suceso, también se ha criticado la actitud de la deportista durante la ruta, señalando su elección de trayecto, una zona rocosa y próxima al mar, y su ausencia de material de protección, como el casco, lo que ha suscitado comentarios del tipo: “Tantos sitios para hacer mountain-bike y va por un despeñaperros sin casco y sola”.

La creadora de contenido, originaria de Cartagena, había decidido dejar atrás su etapa vinculada a contenidos para adultos, reclamando respeto y el derecho al olvido, para dedicarse a la publicación de material relacionado exclusivamente con el ciclismo. Desde hace meses, Sopeña centra sus publicaciones en mostrar rutas, entrenamientos y experiencias personales sobre la bicicleta, acompañada habitualmente de su perrita Nezha.

Cecilia Sopeña pide disculpas

Cecilia Sopeña ha tenido que publicar otro vídeo pidiendo perdón “a la comunidad ciclista”: “En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco, y aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita en la que llevaba la bici como complemento para moverme más rápido por pista, soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta”.

“Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real”, ha zanjado.

Fuente Infobae