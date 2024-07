Central Park-NY podría no ser visitado con asiduidad por consumo desenfrenado de drogas

Central Park

NUEVA YORK.- El Parque Central, ubicado en Manhattan, con 3,4 km², visitado al año por más de 37 millones de personas, entre ellas decenas de miles dominicanos, y abierto diariamente desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. podría no ser visitado con tanta asiduidad por el consumo desenfrenado de drogas, según publican medios anglosajones. A medida que las muertes por sobredosis aumentan en toda la ciudad, algunos temen que el Central Park ya no sea seguro debido al alto consumo de drogas. Durante una reciente visita que el medio Gothamist hizo al lugar, observó a personas inyectándose, “ropa desechada, bolsas de plástico de compras llenas de heces humanas, jeringas sin tapa y una cantidad extraordinaria de viales de drogas de colores brillantes y cápsulas de fentanilo comúnmente conocidas como botes de basura”. Los vecinos dicen que los llamados a los políticos locales y a las agencias de la ciudad, así como a Central Park Conservancy, “hasta ahora no han producido cambios notables sobre el Parque”. Las muertes por sobredosis en NYC han alcanzado recientemente máximos históricos, donde cada tres horas muere una persona por sobredosis de drogas. Los opioides están implicados en la gran mayoría (84 %) de estas muertes. En 2023 hubo 386 homicidios en toda la ciudad y en 2022 la cantidad de 438. Sin embargo, más de 3.000 neoyorquinos murieron por sobredosis de drogas en 2022. El Central Park sigue siendo superior en tamaño a las dos naciones más pequeñas del mundo; es casi dos veces más grande que Mónaco y casi ocho veces más que la Ciudad del Vaticano. El 12 de abril de 2017, el Parque fue incluido en la lista indicativa de Estados Unidos, los bienes que el país remite a la UNESCO al considerarlos candidatos a ser declarados Patrimonio de la Humanidad.