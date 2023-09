Chelsy: “Vivo todos los días como si fuera el último”

Chelsy, “La del afro”, ya creció en cuerpo y mente. De la niña graciosa que se veía en televisión y cine ha surgido una mujer segura de sí misma, que “echa palante’” sin mirar para los lados y a quien nadie amedrenta con premoniciones negativas. Y es que ella sabe que hay mil historias que atestiguan que es así como se llega y espera pacientemente, como debe ser.

Te mantienes firme en tus convicciones, a pesar de las críticas ¿Cómo se logra eso?

Me mantengo firme de dos formas: primero, estando clara de lo que quiero. Es imposible llegar a ningún sitio si no sé a dónde voy. Segundo: entendiendo que a nadie exitoso se le ha hecho fácil. Todo el que ha logrado algo en su vida es porque se lo ha ganado, con sacrificio y las críticas no son más que una parte del precio que hay que pagar por apostarle a los sueños.

Chelsy

¿Cuáles son tus metas en la música?

Deseo llevar mi esencia al mundo entero, como mujer, como dominicana, con música para acompañar las risas, pero también para acompañar las lágrimas… en definitiva, quiero que la gente se identifique con mi música.

Has dicho que vives sola ¿Cómo te sientes asumiendo toda esa responsabilidad?

Me siento muy emocionada. Siempre he sido muy independiente, pero esto es diferente, un reto nuevo, y la verdad es que soy muy hogareña, así que estoy muy comprometida y contenta con esta etapa de mi vida.

¿Cuál es ese consejo de tu madre, que siempre llevas contigo y ejecutas al pie de la letra?

En este momento de mi vida: ‘Haz lo que te diga tú corazón. Sé feliz’. Vivo todos los días como si fuera el último, e intento hacer lo que me haga feliz, sin dañar a nadie.