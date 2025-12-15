China anuncia oferta para crecer más en los países de Américas Latina y el Caribe

Redaccion internacional.- El Gobierno de China anunció su disposición de desarrollar una cooperación amplia y profunda con los países de América Central y el Caribe, orientada a fortalecer el desarrollo económico y la gestión institucional, en el marco del Mecanismo de Cooperación en Administración Tributaria de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Las autoridades chinas manifestaron su interés en que más países de la región se integren a este mecanismo como miembros, con el objetivo de fortalecer la comunicación, el intercambio de experiencias en recaudación y gestión tributaria, así como el desarrollo de capacidades técnicas, promoviendo un entorno fiscal favorable al crecimiento.

China anuncia oferta

Asimismo, China expresó su interés en profundizar la alineación de estrategias de desarrollo industrial y robustecer el intercambio en políticas públicas, impulsando la cooperación en sectores como materias primas, bienes de consumo, fabricación de equipos, industrias verdes y bajas en carbono, cadenas industriales y de suministro, así como parques industriales. Estas acciones buscan fomentar el desarrollo inteligente, digital y sostenible de las industrias de China y de América Latina y el Caribe (ALC).

En el plano regional, China reiteró su respaldo al proceso de integración de ALC y destacó la importancia que otorga a las relaciones con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ese sentido, manifestó su disposición de avanzar la cooperación en el marco del Foro China-CELAC (FCC), bajo los principios de respeto, igualdad, beneficio mutuo, apertura, inclusión y no condicionalidad.

Las autoridades chinas señalaron que se continuará fortaleciendo el funcionamiento de los mecanismos existentes del FCC, como las reuniones ministeriales, los diálogos de cancilleres y la coordinación nacional, además de promover la celebración de una Cumbre China-CELAC cuando las condiciones lo permitan.

Cooperación agrícola

China también planteó el fortalecimiento del mecanismo de cooperación agrícola, incentivando el comercio de productos agropecuarios, el intercambio científico y tecnológico y la capacitación de personal. Las áreas priorizadas incluyen ganadería, avicultura, silvicultura, pesca y acuicultura, así como la cooperación en seguridad alimentaria, calidad nutricional y reducción de pérdidas postcosecha.

Reducción de la pobreza

En materia social, China propuso profundizar el diálogo y el intercambio de experiencias con ALC sobre reducción de la pobreza, desarrollo rural y disminución de las desigualdades. Entre las acciones planteadas figuran la cooperación técnica, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la ejecución de proyectos de bienestar social, además de la continuidad del Foro China-CELAC sobre Reducción de la Pobreza y Desarrollo.

Intercambio y cooperación militar

El Gobierno chino también manifestó su interés en ampliar el intercambio y la cooperación militar con los países de América Latina y el Caribe, mediante el fortalecimiento del diálogo en defensa, visitas mutuas de delegaciones y buques militares, capacitación de personal y cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Asimismo, se contempla ampliar la colaboración en seguridad no tradicional, como ayuda humanitaria y lucha contra el terrorismo, así como el comercio de armamentos y la cooperación en tecnología militar. China indicó que continuará organizando el Foro de Defensa China–América Latina y el Caribe e invitó a los países de la región a participar en el Foro de Xiangshan, en Beijing.

Con estas iniciativas, China reiteró su disposición de impulsar junto a los países de ALC programas conjuntos de solidaridad, desarrollo, paz y cooperación entre pueblos, con miras a construir una comunidad de futuro compartido.