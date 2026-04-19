Santo Domingo.- La Ministra de Interior y Policía aseguró este domingo que “no quedará impune” el asesinato de un chofer de camión en Santiago de los Caballeros (norte), al ser atacado por una banda de motoconchistas, tras un accidente de tránsito en esa ciudad.

Faride Raful se refirió a la muerte del chofer de camión David Carlos Abreu, quien fue atacado a puñaladas por los motoristas, ocho de los cuales están detenidos.

El accidente ocurrió el pasado sábado, cuando, supuestamente, un camión de la alcaldía de esa ciudad chocó a uno de los motoconchistas, que iniciaron una persecución contra el chofer.

La víctima se refugió en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, pero fue agredido por los maleantes, uno de los cuales le infligió una estocada mortal.

Sobre el tema también se refirió la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien instruyó al Ministerio Público a “procesar a los responsables del asesinato de dicho conductor”.

Los motoconchistas a menudo se ven envueltos en peleas relacionadas con accidentes de tránsito, que terminan en agresión en grupo contra choferes indefensos.

Estos individuos agreden a cualquier conductor que les pase cerca, a los que propinan golpizas, sin que ninguna autoridad los detenga.

La mayoría no porta seguro, licencia ni otro tipo de documentos legales, y muchos están atrapados por el vicio del alcohol y narcóticos, según denuncias de ciudadanos.