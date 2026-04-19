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Kylie Jenner posa sin nada arriba para promocionar el regreso de su marca

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Kylie Jenner posa sin nada arriba para promocionar el regreso de su marca

Los Ángeles.– La empresaria y figura mediática Kylie Jenner volvió a captar la atención internacional tras protagonizar una atrevida campaña promocional para anunciar el relanzamiento de su firma de moda Khy.

La también fundadora de Kylie Cosmetics compartió imágenes en las que posa sin prenda superior, cubriendo estratégicamente su torso con los brazos, como parte de la promoción de la nueva colección “Born in LA”. Medios internacionales destacan que la campaña busca marcar una nueva etapa para la marca con una identidad inspirada en sus raíces angelinas.

Según publicaciones especializadas, Jenner explicó que la colección fue diseñada e inspirada en Los Ángeles, y que gran parte de las piezas fueron fabricadas en esa ciudad. La línea será lanzada oficialmente el próximo 28 de abril.

Las fotografías rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde seguidores elogiaron tanto el concepto visual como las prendas mostradas en la campaña.

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Desde su lanzamiento en 2023, Khy se ha enfocado en combinar moda accesible con tendencias de lujo, consolidando a Kylie Jenner como una de las figuras más influyentes del negocio de la belleza y la moda.

TEMAS: #Kylie Cosmetics#Kylie Jenner#posa sin nada
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.