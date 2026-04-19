Kylie Jenner posa sin nada arriba para promocionar el regreso de su marca

Los Ángeles.– La empresaria y figura mediática Kylie Jenner volvió a captar la atención internacional tras protagonizar una atrevida campaña promocional para anunciar el relanzamiento de su firma de moda Khy.

La también fundadora de Kylie Cosmetics compartió imágenes en las que posa sin prenda superior, cubriendo estratégicamente su torso con los brazos, como parte de la promoción de la nueva colección “Born in LA”. Medios internacionales destacan que la campaña busca marcar una nueva etapa para la marca con una identidad inspirada en sus raíces angelinas.

Según publicaciones especializadas, Jenner explicó que la colección fue diseñada e inspirada en Los Ángeles, y que gran parte de las piezas fueron fabricadas en esa ciudad. La línea será lanzada oficialmente el próximo 28 de abril. Las fotografías rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde seguidores elogiaron tanto el concepto visual como las prendas mostradas en la campaña.

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Desde su lanzamiento en 2023, Khy se ha enfocado en combinar moda accesible con tendencias de lujo, consolidando a Kylie Jenner como una de las figuras más influyentes del negocio de la belleza y la moda.

