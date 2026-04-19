Muere a los 90 años la madre del ministro Joel Santos

Santo Domingo. Falleció este domingo a los 90 años la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

La información fue dada a conocer por la familia Santos-Echavarría, que indicó que la dama murió en su residencia, acompañada de sus familiares.

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Doña Estela estuvo casada con el señor Héctor Bienvenido Santos. Le sobreviven sus hijos Joel Adrián, Carmen Ligia, Héctor José e Indhira, así como demás parientes cercanos. Sus familiares también informaron que las honras fúnebres serán realizadas en la Funeraria Blandino, cuyos detalles serán ofrecidos en las próximas horas.

El fallecimiento ha generado muestras de solidaridad hacia el funcionario y sus familiares en este momento de duelo.