Abinader entrega 144 apartamentos y reafirma apoyo a viviendas de bajo costo en Guerra

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader anunció que su Gobierno continuará impulsando la construcción de viviendas de bajo costo, al encabezar la entrega de 144 apartamentos correspondientes a la primera etapa del residencial Laderas del Este, proyecto que beneficiará a más de 400 personas.

Durante el acto, el mandatario destacó que su gestión mantiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas mediante soluciones habitacionales dignas y seguras.

“Es un compromiso del Gobierno continuar con este programa de construcción de viviendas de bajo costo, porque ha sido un verdadero éxito en una alianza público-privada a favor de los dominicanos y dominicanas”, expresó.

Asimismo, anunció que se retomará la entrega de certificados de títulos de propiedad a residentes del municipio San Antonio de Guerra, además del reinicio del programa de asfaltado, cuando las condiciones climáticas lo permitan.

La primera fase del proyecto forma parte del programa Familia Feliz y contempla una inversión de RD$369,454,000, coordinada por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) mediante el fideicomiso Fonvivienda, bajo una alianza público-privada.

El ministro Víctor Bisonó señaló que estas iniciativas buscan reducir la brecha habitacional en el país con soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de la población.

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Por su parte, Leonardo Aguilera informó que Banco de Reservas aportó RD$330 millones en financiamiento, con una tasa preferencial fija de 8 % a siete años para respaldar el proyecto.

Mientras, Fabio Santoni Fiallo explicó que también avanzan otras 300 unidades habitacionales en el residencial Laderas del Norte, además de 3,500 apartamentos en proceso de aprobación.

Los apartamentos entregados cuentan con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y parqueo, además de áreas verdes, parques infantiles, calles asfaltadas y servicios básicos para garantizar una mejor calidad de vida.