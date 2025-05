“Chiquito” y “El Toty”: Los más buscados en Villas Agrícolas

Los más buscados de Villas Agrícolas no son fugitivos… los pueden encontrar en la cancha.

Ellos son Jeffry Abreu (El Toty) y Eddy Mercedes (Chiquito Irving), jóvenes que entregaron alma y corazón con el Club Los Pioneros y cobraron una gigantesca recompensa, llevar el primer título a la barriada de un torneo organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional.

Abreu y Mercedes guiaron al Club Los Pioneros a obtener el campeonato del Torneo de Baloncesto de Segunda División de Abadina, en el cual compartieron la distinción al Jugador Más Valioso.

Gracias a su esfuerzo, dedicación y disciplina, hoy en día junto a Eusebio Suero “La Garza” quien milita con Cañeros del Este en la Liga Nacional de Baloncesto, son los mejores representantes deportivos del sector de Villas Agrícolas.

Desde el montículo

La historia de Jeffry Abreu es muy interesante, pues pudo ser un profesional del béisbol como lanzador.

Firmó con los Dodgers en 2016, luego fue traspasado a los Cardenales y en 2019 una lesión lo hizo desistir del montículo.

Sin embargo, en su infancia, fue un amante del baloncesto y practicó en el club con las primeras directrices de un entrenador a quien apodaban “Niño”.

“Mi brazo no daba más. Pero encontré nueva motivación en el baloncesto, entrenando en El Millón con Onésimo Acosta”, confiesa Abreu, quien debutó en el torneo distrital con Millón Yireh.

Puedes leer: El sueño de Los Pioneros se convierte en realidad

90 libras menos

La evolución física del “Toty” ha sido la clave para el buen momento que vive en su carrera.

En los últimos meses se ha dedicado a una rutina de entrenamientos dirigida por Jean Carlos Pérez Gómez, quien dejó atrás 90 libras y trajo consigo campeonatos en el Torneo Superior de Abasado y en el de Segunda División de la Abadina.

“Para competir al más alto nivel tengo que mejorar cada detalle. Estoy enfocado en mi físico, en un momento llegué a pesar 300 libras, hoy tengo 209 y se están viendo los resultados”, dijo Abreu.

Jeffry encontró en su padre Luis Eduardo Abreu, la primera motivación para jugar al baloncesto, ya que éste también fue un buen jugador del deporte del aro y el balón.

Derrotas motivadoras

Para Eddy Mercedes, este título con Los Pioneros es el mayor logro de su carrera deportiva, pues era algo que le debía al barrio.

“Recuerdo con impotencia cuando fuimos derrotados por Mauricio en la final del Boyón, esa experiencia me marcó. Me prometí que cuando me llegara el momento, no lo dejaría pasar”.

Luego de caer en la final pasada ante Villa Francisca en el Torneo de Segunda División, en la cual Mercedes no participó tras ser suspendido en la fase regular, para este año había una motivación especial.

“Deseaba enfrentar a Villa y cobrar revancha, y también a Gerald Abreu que nos eliminó con San Lázaro en el Clásico Boyón, hablé con el grupo y siempre nos mantuvimos unidos, esa fue la clave, le damos mucho crédito a ellos, pues nos hicieron mejorar como equipo”.

Mercedes indicó que este campeonato marcará un antes y un después para el barrio, pues muchos jóvenes se verán reflejados y tendrán más energías para seguir jugando baloncesto.

Contento por Jeffry

“Me alegra mucho el cambio de Jeffry, él tuvo disciplina, antes lo criticaban y ahora es de quien mejor hablan, calló bocas”, dijo Mercedes muy emocionado.

“Chiquito” señaló que sueña con escalar a la Selección Nacional de Baloncesto. “Es una emoción que sólo quien la ha vivido lo puede escribir, quiero sentir esa sensación”.

El sexto hombre

Ambos jugadores agradecieron el amor de los fanáticos de Villas Agrícolas, a quienes calificaron como los mejores por el gran respaldo brindado en sus distintas competencias.

Y de igual forma a los jugadores que accionaron con el equipo en calidad de refuerzos, pues se identificaron al máximo con la causa.

La frase

“Esto le demuestra al barrio que podemos tener un equipo superior”

José Rodríguez (Adicción Basket)

Comentarista de Baloncesto

Un Apunte

Objetivo LNB

Ambos jugadores manifestaron que su principal objetivo el próximo año es ingresar al circuito de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Ambos pertenecen al Club Los Prados en el TBS Distrito.