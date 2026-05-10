El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, advirtió que la República Dominicana enfrenta retos climáticos de una magnitud que podría sobrepasar las capacidades actuales del Estado si no se asumen acciones estratégicas e integrales de manera urgente.

Durante el coloquio “Eventos climáticos recientes que reafirman la urgencia de la resiliencia estratégica en República Dominicana”, organizado por el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), el funcionario insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial para responder de manera efectiva y oportuna a los riesgos e impactos climáticos.

Puig sostuvo que la respuesta del país ante esta amenaza no debe permanecer fragmentada entre distintas instituciones, por lo que planteó la creación de una plataforma única de información y monitoreo geográfico nacional.

“Todas las instituciones del Estado trabajen sobre un mismo mapa y con distintas capas de información, observables y accesibles en tiempo real”, expresó.

Explicó que organismos como la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Salud Pública, así como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), deben compartir y monitorear información climática de manera conjunta para responder con mayor rapidez y coordinación.

Plantea uso de inteligencia artificial y alertas geolocalizadas

El funcionario destacó además la necesidad de implementar modelos predictivos con Inteligencia Artificial para integrar imágenes satelitales y de radar en los procesos de observación, medición y proyección de escenarios climáticos.

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Asimismo, propuso desarrollar sistemas de alertas con sensores y monitoreo en tiempo real de ríos y cañadas para responder ante posibles desbordamientos.

Según explicó, esto permitiría crear un sistema de difusión de alertas tempranas geolocalizadas a través de telefonía celular para facilitar evacuaciones precisas en zonas vulnerables.

“Esto no es un tema tecnológico; se trata de salvar vidas, de garantizar la seguridad nacional y el futuro del país, porque la diferencia no la hará lo que sabíamos, sino lo que hicimos a tiempo”, afirmó.

Recuerda impacto del huracán Georges

Puig advirtió que el país no debe caer en una falsa sensación de seguridad por no haber recibido el impacto directo de un fenómeno atmosférico de gran magnitud desde 1998.

“El hecho de que el país no haya sufrido el impacto directo de un fenómeno meteorológico de gran envergadura desde 1998 ha generado una falsa sensación de seguridad, pero recordemos que el huracán George provocó pérdidas equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de la época, lo que representó perder en pocos días el crecimiento económico de tres años, algo que en estos tiempos sería catastrófico”, dijo.

También citó las lluvias torrenciales registradas en noviembre de 2022 y 2023 en Santo Domingo, las cuales causaron graves inundaciones y pérdidas económicas.

Sobre el evento del 17 y 18 de noviembre de 2023, explicó que la vaguada descargó unos 481 milímetros de agua sobre la capital.

“Lo que equivale a descargar completamente la presa de Sabaneta sobre la capital en cuestión de horas”, indicó.

Destaca avances y leyes pendientes

Puig valoró avances como la Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), aunque insistió en la necesidad de impulsar definitivamente las leyes de Cambio Climático, Agua y Gestión de Riesgo.

También informó que, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realiza un diagnóstico del sistema nacional de observación y medición hidrometeorológica para fortalecerlo e integrarlo en una plataforma unificada.

Además, señaló que el país desarrolla un sistema de alerta temprana junto a Haití y Cuba con apoyo de la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes (CDRI), donde el COE y la Comisión Nacional de Emergencias desempeñan un papel central.