Cierran negocios ilegales en Ciudad Juan Bosch

Santo Domingo Este –El Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana procedió a la clausura de cuatro negocios que operaban de manera ilegal y sin los permisos correspondientes en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.

En el operativo también participaron el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD), en coordinación con la Dirección de Seguridad de Ciudad Juan Bosch.

Los negocios cerrados fueron: Multiservicio SR, puestos de Loteka, Banca FM y Agencia VLD FM, los cuales realizaban venta de apuestas deportivas y números de loterías, actividades que no están permitidas en Ciudad Juan Bosch y que carecían de autorización del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana.

Según informaron las autoridades, esta acción forma parte de un esfuerzo continuo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a la ciudadanía de operaciones ilegales que puedan poner en riesgo la legalidad de los negocios en la zona.

El Fideicomiso VBC-RD reitera su compromiso con el orden y la legalidad en Ciudad Juan Bosch, recordando que todos los negocios deben contar con los permisos correspondientes para operar dentro de la ciudad, respetando así las regulaciones locales y nacionales.