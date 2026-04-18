Sabrina Carpenter llevó a Madonna a Coachella 2026

La segunda jornada del Coachella 2026 estuvo marcada por un momento inesperado cuando Sabrina Carpenter invitó al escenario a Madonna durante su presentación en el Empire Polo Club.

La aparición de la artista generó una inmediata reacción del público, al reunir en un mismo escenario a dos figuras representativas de distintas generaciones del pop.

Madonna hizo su entrada mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de “Vogue”, dando inicio a un número conjunto con Carpenter. Ambas artistas presentaron una puesta en escena coordinada, con vestuario similar y una coreografía compartida que acompañó el desarrollo del segmento musical.

El repertorio incluyó también una interpretación de “Like a Prayer”, además del estreno en vivo de una canción inédita titulada “I Feel So Free”. Este tema formará parte de Confessions II, el nuevo álbum de la cantante, que continúa la línea musical de Confessions on a Dance Floor.

Durante la presentación, Madonna agradeció la invitación con un mensaje breve: “Muchas gracias por invitarme a tu show”. Por su parte, Sabrina Carpenter respondió: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”. El intercambio reflejó la cercanía entre ambas artistas durante el momento compartido en el escenario.

La cantante también recordó su anterior participación en el festival hace dos décadas. “Hace 20 años, en este mismo día, actué en Coachella… fue la primera vez que interpreté ‘Confessions On A Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos”, expresó. “Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de vuelta 20 años después… es como un momento de círculo completo, muy significativo para mí”.

El espectáculo de Sabrina Carpenter, inspirado en el cine clásico de Hollywood, incluyó además la participación de invitados como Terry Crews y Geena Davis. Aun así, la presencia de Madonna se convirtió en el momento central de la noche y en una antesala para el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico.