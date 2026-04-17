Lluvias con tormentas eléctricas esta tarde y durante gran parte del fin de semana, debido a la incidencia de una vaguada y el viento de componente este/sureste informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La institución comunicó que al final de la tarde y primeras de la noche de hoy ocurrirán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento las provincias de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

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Lluvias en la capital

En el Distrito Nacional y Santo Domingo el cielo estará nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Sin embargo, mañana desde tempranas del día los aguaceros y tronadas en las regiones este y noreste del país asociados a una vaguada el viento del este, dice el parte meteorológico.

En la tarde de mañana ocurran desarrollos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y posibles granizadas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche, principalmente sobre provincias el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Azua, entre otras aledañas.

Como medidas preventivas por los efectos de las lluvias en Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarillas las provincias de San Juan, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorìs, El Seibo y La Romana para que los residentes en zonas bajas comiencen los preparativos ante posibles evacuaciones.

También hay 18 provincias en alerta verde con una advertencia meno complicada, pero exhortándole a los residentes en zonas bajas están atento a las condiciones de tiempo.

El Indomet reiteró que el domingo se pronostica que la vaguada se desplace hacia el este, alejándose gradualmente del país, por lo que las precipitaciones disminuirán en intensidad y frecuencia.

Sin embargo, durante la tarde, se esperan incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia el sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste y la Cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche. Se recomienda estar atentos a los próximos boletines, ya que los avisos y alertas podrían ser modificados.