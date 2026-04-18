Madre denuncia desaparición de su hijo en Los Alcarrizos y pide colaboración

Los Alcarrizos.– Una comerciante de este municipio denunció la desaparición de su hijo de 15 años, ocurrida desde el pasado jueves, situación que mantiene en angustia a sus familiares y allegados.

La señora Elizabeth Berroa informó que su hijo, el adolescente Esthienger Moreno Berroa, fue visto por última vez en el residencial Pablo Mella, vistiendo un polo azul marino y una bermuda de jean negra.

Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que sus familiares hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades para colaborar en su localización.

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La madre del menor expresó su profunda preocupación y pidió a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrarlo que se comunique de inmediato.

Para ofrecer cualquier dato, los familiares han habilitado el número telefónico 809-912-4897.

Los allegados del joven agradecen de antemano cualquier información que contribuya a dar con su paradero y lograr su regreso sano y salvo.