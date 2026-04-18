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Madre denuncia desaparición de su hijo en Los Alcarrizos y pide colaboración

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Madre denuncia desaparición de su hijo en Los Alcarrizos y pide colaboración

Esthienger Moreno Berroa, reportado como desaparecido por su madre

Los Alcarrizos.– Una comerciante de este municipio denunció la desaparición de su hijo de 15 años, ocurrida desde el pasado jueves, situación que mantiene en angustia a sus familiares y allegados.

La señora Elizabeth Berroa informó que su hijo, el adolescente Esthienger Moreno Berroa, fue visto por última vez en el residencial Pablo Mella, vistiendo un polo azul marino y una bermuda de jean negra.

Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que sus familiares hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades para colaborar en su localización.

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La madre del menor expresó su profunda preocupación y pidió a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrarlo que se comunique de inmediato.

Para ofrecer cualquier dato, los familiares han habilitado el número telefónico 809-912-4897.

Los allegados del joven agradecen de antemano cualquier información que contribuya a dar con su paradero y lograr su regreso sano y salvo.

TEMAS: #desaparecido#hijo#Los Alcarrizos#Madre
José Pimentel

José Pimentel