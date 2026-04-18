Como parte de las acciones estratégicas para el control y regulación de los flujos de indocumentados, la Dirección General de Migración (DGM) informó el apresamiento de más de mil ciudadanos haitianos mediante un operativo simultáneo en toda la geografía nacional.

Las intervenciones fueron ejecutadas desde horas de la madrugada del viernes en demarcaciones del Gran Santo Domingo, específicamente en los sectores de Villa Mella, Los Ríos, Villa Duarte y Manoguayabo; en Santiago (municipio cabecera) y en Jarabacoa, La Vega.

También en los municipios de Moca, San Víctor, Canca La Reina, Juan López, Las Lagunas y Guaucí, provincia Espaillat; al igual que en Monte Plata y Barahona.

Al respecto, la DGM sostuvo que esas acciones son estratégicas y están diseñadas para regular los flujos migratorios, haciendo hincapié en sectores del Gran Santo Domingo, así como en las provincias de Monte Plata, San Cristóbal y Barahona.

Migración

La dirección de Migración, dirigida por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, expuso que el operativo inició de forma sincronizada desde la madrugada en diversas localidades clave de las provincias antes mencionadas.

“Esta movilización coordinada permitió a las autoridades consolidar una presencia integral en todas las regiones administrativas del país, asegurando la vigilancia en puntos de alta concentración de extranjeros”, apunta Migración en un documento.

Manifestó que el balance de la jornada arrojó un total de 916 ciudadanos detenidos por encontrarse en condición migratoria irregular y otros 194 por fuerzas de apoyo. Además, 112 fueron detenidos por el Ejército de República Dominicana, 34 por la Policía Nacional y 48 miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

La DGM precisó que, tras el proceso de depuración correspondiente, se procedió con la repatriación de 630 personas a su país de procedencia, Haití, a través de los pasos fronterizos oficiales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

“Con esa acción cumplimos estrictamente con los protocolos legales y el debido proceso administrativo correspondiente a cada caso”, manifestó.

La dirección de la entidad subrayó que la efectividad de estos operativos radica en la estrecha colaboración con los demás organismos de seguridad del Estado y bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.