Once Upon a Time in Hollywood

En cierta forma, Once Upon a Time in Hollywood es la antesala o la recreación libre y novelesca de los acontecimientos previos al asesinato de la actriz y modelo Sharon Tate y los huéspedes que la

acompañaban aquella fatídica noche de agosto de 1969.

Es decir, esa es solo una forma de abordar este film o una de sus múltiples líneas narrativas. Pero la misma, en cuanto elucubración fantasiosa, trastoca y transforma lo que sabemos para adentrarnos en el

mundo onírico del director y guionista Quentin Tarantino en el que personajes, hechos y situaciones tienen una composición y significado distintos a los que uno espera.

Por lo tanto, lo que el público verá en este filme es una representación quimérica brotada de la febril mente del director Tarantino, y por consiguiente, lo que encontrará aquí no es la típica historia que desembocará en el hecho antes mencionado – no tendría mucho caso tampoco – sino varias historias paralelas que confluyen, se entrecruzan y mezclan en un caleidoscopio propio del creador de “Pulp Fiction”.

¡Qué maravilloso seria si la película se concentrara en aquella línea argumental! Si uno lo piensa un poco, rápidamente se dará cuenta de que la misma no está exenta de intriga e incontables aspectos que pudieran dar lugar a una historia interesante, irónica y bastante chocante.

Seria una especie de precuela enfocada en el origen de los hippies agrupados en la secta denominada Familia Manson, y el camino que los llevó a abrazar la violencia y el encuentro con la desafortunada actriz Tate.

Bueno en tal caso lo primero que sucedería entonces es que no se trataría de una película de Tarantino, sino de cualquier otro director.

Aquel planteamiento sería algo muy simple y lineal para el gusto, las ambiciones y el rocambolesco y psicodélico estilo de Tarantino. Por consiguiente, no conforme con eso, el realizador de “Inglourious Basterds” va a lo suyo.

Y es así entonces como en “Once Upon a Time …” crea un universo de personajes y situaciones, subtramas y guiños, mimos y homenajes que reflejan sus pasiones dentro del mundo de la música, la televisión, por supuesto, el cine y cualquier otro aspecto, llamase como se llame, –las artes marciales, por ejemplo– con el que él se haya obsesionado de alguna forma.