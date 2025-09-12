Un DTI se define como un destino innovador, apoyado en una infraestructura tecnológica de vanguardia, que asegura el desarrollo sostenible, accesible para todos y que favorece la interacción del visitante con el entorno, elevando la experiencia turística y la calidad de vida de los residentes.

La Ciudad Colonial de Santo Domingo hizo historia al convertirse en el primer destino de la República Dominicana reconocido como Destino Turístico Inteligente (DTI), al obtener la certificación “Adherido 2025-2027” de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes que impulsa España a través de SEGITTUR.

Durante el acto de acreditación, la Ciudad Colonial recibió el certificado que la valida como destino inteligente adherido por un periodo de dos años, además del Informe Diagnóstico DTI y el logotipo oficial que será exhibido en toda la zona.

Este diagnóstico establece la hoja de ruta que guiará su transformación hacia un modelo turístico innovador, sostenible y con gestión inteligente.

Según los resultados iniciales, la Ciudad Colonial ha superado el 28,9 % de los requisitos de la metodología DTI, destacándose el eje de Sostenibilidad, con un cumplimiento del 41,7 %, seguido de Gobernanza con un 29,8 %, Innovación con un 23 %, Tecnología con un 19,9 % y Accesibilidad con un 14,1 %, área donde se identifican mayores oportunidades de mejora.

El Ministerio de Turismo (MITUR) y las autoridades municipales cuentan ahora con un plan de acción que permitirá fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del destino, integrando ejes estratégicos como gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.

Este proyecto se desarrolla gracias a la colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GIZ), mediante su Fondo Regional para Cooperación Triangular con socios en Latinoamérica y el Caribe, en el marco de un acuerdo de cooperación internacional gestionado por MITUR.