La Junta Directiva del CMD debe reflexionar, especialmente el Dr. Senén Caba, a quien conozco desde hace muchos años, distingo y aprecio.

Sugiero tomar en consideración la magnitud e impacto del problema que se produciría en salud, economía en la población total, de igual manera cómo afectaría el prestigio del país, que produciría la propuesta de eliminación de las ARS y AFP, ya que se produciría un vacío legal e implicaría la derogación de las leyes 42-01 que crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Me explico, estás leyes fueron diseñadas en el contexto de la Teoría General de Sistema (TGS) como un conjunto interactuante, interrelacionado e interdependiente, en el que el todo es más que la suma de las partes, con un objetivo común acceso universal a la salud– bienestar como derecho, mandan a la separación de funciones, que significa convivencia y a la vez competencia en cuanto a prestación de servicios de salud y aseguramiento de los sectores públicos y privados (en cuanto a calidad, eficiencia y oportunidad) además descentralización de los servicios públicos de salud.

Por otra parte, el reemplazo (no modificación) de estas leyes tomaría un proceso no menor de 4 a 5 años y estoy convencido que no se lograría un marco legal mejor al vigente, posiblemente el más avanzado del Continente América.

Algunas preguntas al CMD.

1.- ¿En los 21 años que tienen promulgadas las leyes 42-01 y 87-01 SISALRIL ha propuesto al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) diseño de propuesta de implementación de los Regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado? aproximadamente entre 60 al 65% de la población total del país.

2.- ¿En estos 21 años de promulgadas las leyes 42-01 y 87-01 el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha asumido la rectoría del Sistema Nacional de Salud (SNS) regulando todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el acceso universal derecho y mandato de las leyes 42-01 y 8701?

3.- ¿Se ha iniciado el proceso de descentralización de los Servicios Públicos de Salud en los términos que mandan las leyes 42-01 y 87-01?

4.- ¿Se cuenta con un Plan Básico de Salud (PBS) actualizado en tecnología y costo en igualdad para todos los beneficiarios de los tres regímenes de financiamiento?

Dr. Daniel Guzmán