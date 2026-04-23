Santo Domingo.- Un sistema frontal ubicado en el Atlántico se ha tornado casi estacionario, por lo que se prevé que los aguaceros continúen en varias provincias, informó este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ante este pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a las provincias Espaillat y Puerto Plata en alerta roja, mientras que otras diez provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla.

En otras nueve provincias rige el nivel de alerta verde, para un total de 21 provincias bajo algún tipo de alerta, además del Distrito Nacional, según el boletín del COE emitido a las 6:00 de la tarde del jueves.

Entre las demarcaciones en alerta amarilla figuran Monte Cristi, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y Samaná, además del Distrito Nacional.

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El organismo meteorológico indicó que las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el sábado, debido a la incidencia del sistema frontal.

Asimismo, Indomet recomendó a los pescadores de la costa atlántica navegar con precaución y cerca del litoral, debido a oleaje anormal desde Monte Cristi hasta la provincia La Altagracia.