SALCEDO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD-Filial Hermanas Mirabal), le salió al frente a las declaraciones dadas por el director del Hospital Doctor Pascasio Toribio Piantini de esta ciudad y aseguró que en este hospital si hay serios problemas, por lo que demandan con urgencia un encuentro entre las máximas autoridades de los Servicios Nacionales de Salud (SNS), o de lo contrario en los próximos días no descartan iniciar un plan de lucha que podría llegar hasta la paralización de todos los servicios.

La información la ofreció la presidenta del gremio, la Doctora Aracelis Adames, quien dijo le ofrecido declaraciones a este mismo medio, en donde el doctor Rafael Santos Báez, director del hospital señaló que a cada uno de los problemas que presenta el gremio se le han estado buscando salida.

Adames amenazó con paralizar los servicios de este hospital si el doctor Chanel Rosa Chupani director de los SNS “no viene a Salcedo y entre todos le buscamos una rápida salida a todos los problemas que hay en este centro” en donde en apenas pocos meses de haberse inaugurado una moderna sala de emergencia, con un monto que sobrepasan los 18 millones de pesos, ya la misma presenta serios vicios en su techo.

Entre las demandas planteadas por el gremio médico figuran, Incubadoras, Cuna Térmica, Canastos, Lámparas de Foto Terapia, Manómetro para Tanque Pequeños, Balanzas, Tanques Pequeños de Oxigeno, Lámparas de Cuello de Ganso, Estetoscopios, Glucómetro dos en existencia sin Tirillas, Ambus, Laringospios y Megatoscopios, entre otros.

Para el área de parto, el CMD demanda mesa, colchones mientras que para el área de radiografía estos denunciaron que no se está laborando, mientras que en la sala de cuidados intensivos las camas que hay no dan posiciones, no hay monitor de signos vitales ni oftalmoscopios ni ventiladores.

De igual manera expresó el gremio que las dos máquinas de anestesia de la sala de cirugía no funcionan mientras las camas están sin colchones.

“Nosotros estamos pidiendo una reunión urgente con el director de los SNS, el doctor Chanel, para que venga a Salcedo y entre todos les busquemos una salida a la problemática existente en este centro de salud, o de lo contrario nos veremos precisados a irnos a la lucha en los próximos días”, advirtió la presidenta del CMD, la doctora Aracelis Adames.

Director hospital

De su lado, el director del hospital de Salcedo, el doctor Rafael Santos Báez, al reconocer que en este importante centro de salud existen algunos problemas, sin embargo a los mismos se les han estado buscando salida de manera ordenada y paulatina.

Precisó, que recientemente se reunió con la presidenta del CMD donde discutieron algunos de los puntos que exigen los médicos, en donde este señaló que a cada una de las demandas se les han estado dando salidas, esto es de acuerdo a las posibilidades con que cuentan.

Santos Báez manifestó, que la pasada semana la presidenta se le acercó para tratar la problemática existentes entre algunos médicos, de manera especial de cirugía y ortopedia, en donde estos exigían la exoneración de la guarida, lo que ha traído algunos inconvenientes, pero que gracias al dialogo entre las parte, todo quedó solucionado.

También se trató el tema del equipo de Rayos X del hospital, el cual resultó seriamente averiado por un corto circuito que inutilizó el protector y el que fue resuelto de una vez y ya se encuentra, según el director, ofreciendo los acostumbrados servicios a la población.

Con relación a la demanda de una nueva reveladora, este manifestó que ya la misma fue aprobada, pero además, anuncio, que también se instalará un moderno equipo de esta naturaleza, pero digital, la cual se encuentra agendada para ser entregada a este hospital en los próximos días y el cual viene a través de los Servicios Nacionales de Salud (SNS).

Refiriéndose a los laboratorios este reconoció que si ha habido algún tipo de inconvenientes, ya que la máquina de hemograma que había era prestada y estaba dado algunos errores de conexión con los equipos informáticos, pero anunció ahí mismo que el pasado miércoles se instaló una nueva ya propiedad del hospital la cual está funcionando a plena capacidad.

“Con relación al área de hombre, está intervenida, se están retirando los pisos, se está reafirmando el terreno y se están reparando las instalaciones sanitarias, ha habido algún tipo de retraso; se están removiendo las tuberías eléctricas y sanitarias para que esté lista para el tiempo que se tiene prevista, así como la pintura del centro en su totalidad”, dijo.

Manifestó que solo le queda pendiente la instalación del Sonógrafo y de dos Electrocardiógrafos para el área de las consultas que según el director, ya están solicitados y anunció que en la próxima semana ya estarán en el hospital.

Con relación al nombramiento de nuevos galenos, este refirió que por el momento las contrataciones de manera interna están paralizadas y que será en los próximos días cuando se reanuden, sin embargo, manifestó que en la actualidad los SNS y a instancia de la misma dirección del hospital, tienen intervenida la nómina para que la misma sea revisada, ya que según este, hay un personal humano nombrado en Salcedo, pero que prestan sus servicios en otras demarcaciones.